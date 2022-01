Les analystes s’attendent à une croissance de 20 % de l’activité Wearables d’Apple en 2021

Crédit photo : Akhil Yerabati

Les analystes s’attendent à ce que l’activité wearables d’Apple ait augmenté de 20 % d’une année sur l’autre.

C’est selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo de TFI Asset Management. La société a vendu 27 millions de paires de ses derniers AirPod, pour un total de 90 millions de paires vendues au cours du trimestre de vacances. Ces ventes se traduisent par une croissance de 20 % d’une année sur l’autre de l’activité wearables de l’entreprise. Kuo prédit également un nouveau modèle d’AirPods Pro plus tard cette année. Apple pourrait également dévoiler un casque de réalité augmentée plus tard cette année.

Apple ne ventile pas ses revenus de wearables entre AirPods, AirPods Max et Apple Watch. Mais il constitue une partie importante de sa ligne « Autres produits ». Apple a réalisé près de 13 milliards de dollars de revenus « Autres produits » pendant les vacances 2020. Ainsi, le nombre réel du rapport sur les bénéfices d’Apple nous dira quelle est l’augmentation lors de sa sortie la semaine prochaine.

Apple a lancé une nouvelle version de son AirPods SKU en 2021. Il présente les mêmes fonctionnalités et le même design que les AirPods Pro, moins la suppression active du bruit. Apple propose désormais quatre modèles d’AirPods à partir de 129 $ et jusqu’à 549 $ pour les AirPods Max.

Kuo prédit que la prochaine version des AirPods Pro comportera une refonte, y compris un boîtier qui pourra émettre un bip (et être suivi par les AirTags) si vous le perdez. Il existe également des prédictions selon lesquelles Apple offrira un meilleur son pour la diffusion de musique en continu. Kuo dit qu’il s’attend à ce qu’Apple vende 20 millions d’unités supplémentaires d’AirPods Pro cette année une fois le nouveau modèle abandonné.

Mais qu’en est-il de la dernière rumeur d’Apple wearables, son casque de réalité augmentée ?

Le casque de réalité augmentée porte le nom de code N301 et le rOS qui l’accompagne est le nom de code Oak. Apple était initialement censé lancer son casque de réalité mixte en 2020, et plus tard WWDC 2021 et WWDC 2022. Selon un rapport de Bloomberg, Apple a braconné le talent d’ingénieur de Facebook (Meta). Apple aurait payé les meilleurs talents jusqu’à 180 000 $ pour les retenir.