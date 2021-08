in

Les défenseurs d’Ethereum bouillonnent d’impatience à propos du prochain hardfork de Londres qui devrait avoir lieu à hauteur de bloc de 12 965 000 le 5 août.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que le prix de l’Ether est passé d’un creux à 2 450 $ aux premières heures du 4 août à un sommet intrajournalier à 2 772 $ pour un gain de 8,2 % sur la journée.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures. Source : TradingView

L’un des événements les plus courants sur le marché de la cryptographie est une augmentation importante des prix avant une annonce majeure ou une mise à niveau du protocole, qui est ensuite suivie d’une baisse des prix, car ceux qui ont effectué un retrait anticipé pour verrouiller leurs gains et ceux qui étaient en retard à la fête devenus porte-sacs.

Le hard fork d’Ethereum à Londres a été l’un des événements les plus discutés de 2021, il serait donc à courte vue de supposer que le prix ne fera qu’augmenter, un point mis en évidence dans le tweet suivant de Murfski, un analyste pseudonyme sur crypto Twitter.

$ETH On est tous prêts à vendre la nouvelle ? ** Désactive les notifications ** pic.twitter.com/Ve7FgUHzcF – Murfski (@Murfski_) 4 août 2021

Comme le montre le graphique fourni, l’analyste a mis en garde contre l’hypothèse que le prix de l’éther dépasserait 3 000 $. Selon Murski, si le prix parvenait à atteindre 3 000 $, il pourrait rapidement être suivi d’un recul jusqu’à 2 000 $ si le jeton se vendait après la mise à niveau.

Bien que rien ne soit certain, la tendance historique des baisses de prix à la suite d’évolutions majeures ne doit pas être écartée malgré la performance haussière des prix observée sur Ether.

Murfski a dit :

«Pour ma défense, j’étais haussier au fond. À mesure que nous approchons des sommets de la gamme, vous feriez mieux d’être prudent. Bonne chance.”

Les fourchettes dures ont toujours été haussières pour le prix de l’éther

Un aperçu de ce à quoi s’attendre du prix de l’éther après le hard fork de Londres peut être glané en examinant comment les mises à niveau passées ont affecté le prix. Selon l’analyste de crypto-monnaie Josh Olszewicz, les sommets locaux en Eth surviennent en moyenne 80 jours après des mises à niveau majeures.

Les sommets locaux en $ ETH se sont historiquement produits 80 jours, en moyenne, après les précédents hard forks si Londres est similaire, un pic local devrait se produire vers fin octobre/début novembre pic.twitter.com/YFtj9L1Kiz – Josh Olszewicz (Je ne te dms pas) (@CarpeNoctom) 4 août 2021

Ces observations d’Olszewicz ont été confirmées par l’économiste de la crypto Ben Lilly, dont la ventilation détaillée montre que les rendements moyens après les mises à niveau étaient de « 5,1 % au cours des 30 jours suivants, 28,8 % après 60 jours et 64,4 % après 90 jours ».

En raison de cette performance historique, Lilly est prudemment optimiste sur le fait qu’il y a encore des gains à faire à l’avenir pour Ether après la mise à niveau de Londres.

Lily a dit :

« Bien qu’à première vue, la plupart des gains que nous constatons généralement avec les mises à niveau d’Ethereum aient déjà été réalisés, je soupçonne qu’il y a encore de la place. Cela est particulièrement vrai lorsque nous nous appuyons sur nos signaux internes, qui font allusion à une tendance haussière pour l’ETH. Londres est définitivement un grand événement catalyseur à voir se dérouler dans les jours ou semaines à venir. »

Une correction à court terme pourrait se produire à court terme

Selon le contributeur de Cointelegraph Michaël van de Poppe, il existe une possibilité de retrait une fois le hard fork mis en œuvre.

Je m’attends à ce qu’un sommet à court terme se produise demain sur $ ETH. Correction saine après EIP-1559 avant que la course de taureaux la plus lourde de toutes ne se produise. – Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 4 août 2021

Alors que van de Poppe s’attend à une correction à court terme du prix de l’éther, sa perspective à long terme pour l’altcoin est haussière et il prédit que “la course haussière la plus lourde de toutes” viendra après le retrait.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.