Les analystes sont optimistes sur le cours de l’action ICICI Securities après les résultats du quatrième trimestre; CLSA, d’autres voient plus de 50% de rallye

Les changements apportés au produit et à la stratégie d’approvisionnement d’ICICI Securities ont donné des résultats au cours de l’année écoulée. Image: .

La plupart des analystes et des sociétés de courtage sont optimistes quant aux résultats de l’action ICICI Securities après le quatrième trimestre. Le bénéfice consolidé d’ICICI Securities a bondi de 111 pour cent à Rs 329 crore en raison de la croissance des revenus et de l’amélioration des marges. La société a également informé qu’elle avait ajouté 3,5 lakh clients au cours du trimestre de mars, le plus haut ajout jamais enregistré en un trimestre. Les sociétés de courtage telles que CLSA, Motilal Oswal Financial Services, HDFC Securities Institutional Equities et d’autres ont un appel à «acheter» et s’attendent à une hausse d’au moins 53% du cours de l’action ICICI Securities.

Avec la normalisation de l’activité des marchés financiers au cours de l’exercice 22, les analystes de CLSA s’attendent à ce que les bénéfices se normalisent au cours de l’exercice 22/23 CL (baisse de 5 à 10% par rapport à l’exercice 21). Il a conservé sa note d’achat et a relevé le prix cible à Rs 575, soit un rallye de 35% par rapport à la dernière clôture, contre 540 Rs auparavant. ICICI Securities a informé que son conseil d’administration a déclaré un dividende final de Rs 13,5 par action, s’élevant à Rs 21,5 par action pour FY21. La société a gagné 3,5 lakh de nouveaux clients, dont la majorité via le sourcing numérique et le canal ICICI Bank. En outre, le taux d’activation a légèrement augmenté pour atteindre 84% au quatrième trimestre de l’exercice 21, contre 60 à 70% au cours des trois derniers trimestres.

Les changements apportés au produit et à la stratégie d’approvisionnement d’ICICI Securities ont donné des résultats au cours de l’année écoulée. Le plan «NEO» a aidé à contrer la concurrence des courtiers à escompte ainsi que de certains courtiers traditionnels qui proposent des plans de réduction, ont déclaré les analystes de Motilal Oswal Financial Services. La société de courtage voit un rallye de 53 pour cent dans le stock et a fixé un objectif de Rs 650 chacun, avec une note «d’achat».

Ceux de HDFC Securities Institutional Equities ont maintenu une note «add» au cours de l’action ICICI Securities. Il faudra que le cours de l’action ICICI Securities bondisse de plus de 23% pour atteindre le prix cible de 560 Rs chacun fixé par la société de courtage. Alors que FY21 a été une année de marchés volatils, les analystes estiment que les volumes se modéreraient en FY22E, en particulier dans le segment des produits dérivés.

La direction d’ICICI Securities a déclaré que les bons résultats témoignaient de la mise en œuvre réussie de la vision stratégique qu’ils avaient énoncée plus tôt et des conditions de marché favorables.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.