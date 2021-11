Les analystes voient Nio & Zynga comme des gagnants à long terme

Le premier employé de la start-up chinoise de véhicules électriques Nio Inc, Tianshu LI, et l’équipe de direction de l’entreprise célèbrent l’ouverture de la cloche de la Bourse de New York (NYSE) pour commémorer le premier appel public à l’épargne (IPO) de l’entreprise au NYSE à New York, le 12 septembre 2018 .

Les marchés atteignent des sommets sans précédent alors même que les entreprises sont confrontées à des pressions inflationnistes et à des pénuries de main-d’œuvre, mais les investisseurs doivent conserver une perspective à long terme lorsqu’ils choisissent des actions.

Les prévisions de bénéfices pour les trimestres à venir donnent aux investisseurs et aux analystes un aperçu de ce qui attend les entreprises.

À cet effet, les meilleurs analystes de Wall Street ont identifié ces cinq sociétés comme gagnantes à long terme, selon TipRanks, qui suit les sélectionneurs d’actions les plus performantes. Voici comment ces actions devraient se comporter à la fin de l’année.

Datadog

Alors que l’infrastructure commerciale au niveau de l’entreprise se déplace vers le cloud, les entreprises qui aident à la gérer et à la sécuriser sont là pour combler le vide. Datadog (DDOG) a connu un parcours impressionnant depuis son introduction en bourse en 2019 et un troisième trimestre encore plus « extraordinairement solide », selon Jack Andrews de Needham & Co. La société a récemment fait état de battements trimestriels dans tous les domaines.

Andrews a évalué l’action comme un achat et a relevé son objectif de cours de manière haussière à 236 $ contre 173 $.

Il a écrit que les performances de DDOG au troisième trimestre étaient « exceptionnelles » et que « la société représente sans doute l’histoire fondamentale la plus solide de tous les logiciels d’entreprise ». Andrews pense que la société exécute bien ses offres actuelles et convertit davantage de nouveaux clients en plusieurs produits de sa gamme.

L’analyste a déclaré que trimestre après trimestre, de plus en plus de clients commandent plus de services, un résultat direct du rythme rapide d’innovation des produits de DDOG. La société a lancé de nouvelles plateformes, telles que les outils Cloud Security Posture et Cloud Workload Security. Les services de sécurité de Datadog n’en sont qu’à leurs balbutiements et offrent des avantages significatifs une fois correctement commercialisés.

Ajoutant que DDOG « continue de tirer sur tous les cylindres possibles », Andrews a observé que la concurrence sur le marché existant est pour la plupart inoffensive et que la société devrait continuer à capitaliser sur son marché disponible.

L’agrégateur financier TipRanks place actuellement Andrews au 80e rang sur plus de 7 000 analystes. Son taux de réussite s’élève à 73%. Ses notes ont retourné une moyenne de 53,8%.

Snap One

Snap One (SNPO) sert de lieu de prédilection pour les solutions intelligentes pour les maisons et les entreprises. Snap One a récemment publié un rythme de ventes dans son rapport du troisième trimestre et se concentre désormais sur la consolidation de sa puissance sur le « marché final « vivant intelligent » », a écrit Stephen Volkmann de Jefferies.

Il a déclaré que la société avait stocké une bonne quantité de stocks pour compenser les vents contraires persistants du côté de l’offre et que son modèle commercial offrait de larges possibilités de croissance. Volkmann a noté que Snap One est le « dernier distributeur B2B à se lancer dans ce qui est devenu un modèle d’investissement réussi pour consolider un marché de niche fragmenté avec une dynamique de croissance attrayante ».

L’analyste a évalué l’action comme un achat et a déclaré un objectif de cours de 24 $ par action.

Snap One a bénéficié d’une croissance inorganique grâce à des fusions et acquisitions. L’entreprise capitalise sur les importants courants d’intégration à domicile avec son réseau de distribution et de succursales établi. Volkmann s’attend à ce que le marché augmente d’environ 11% chaque année, et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont été quelque peu atténués par les augmentations de prix de Snap One.

Quant aux défis du côté de l’offre auxquels l’entreprise est confrontée, Volkmann prévoit qu’ils se dissiperont en 2022. Cela permettrait à Snap One d’obtenir des marges et un levier d’exploitation plus élevés à long terme.

Sur plus de 7 000 analystes, Volkmann est classé n°232 par TipRanks. Ses notes ont été réussies 74% du temps. Ils ont rapporté en moyenne 30,1% sur chacun.

Zynga

Zynga (ZNGA) a réussi à se concentrer sur l’acquisition de nouveaux utilisateurs et poursuit de nouveaux jeux dans son pipeline. Le développeur de jeux sociaux a récemment publié ses revenus et ses réservations les plus élevés jamais enregistrés au troisième trimestre, en partie grâce à une aptitude accrue à publier de nouvelles versions et à développer ses opérations.

Brian Fitzgerald de Wells Fargo, qui a identifié un avantage significatif dans l’évaluation à la baisse, a écrit que la société avait donné la priorité à la création de nouveaux contenus et modes de jeu. Cette stratégie devrait stimuler l’acquisition et la fidélisation des utilisateurs, et ramener l’entreprise à ses jours précédents de pertinence dans les jeux mobiles.

Fitzgerald a évalué l’action comme un achat et lui a attribué un objectif de cours de 13 $.

L’analyste a déclaré que les jours difficiles du passé sont maintenant dans le rétroviseur de Zygna, car il constate un intérêt accru pour son segment de jeu hyper-décontracté. Le jeu hyper-décontracté, connu pour son gameplay minimaliste et addictif, a été l’un des genres en expansion les plus rapides de l’industrie.

L’entreprise a géré efficacement ses dépenses d’exploitation. Ceci, combiné à sa croissance publicitaire, se traduit par un « effet de levier d’exploitation meilleur que prévu ».

TipRanks calcule actuellement que Fitzgerald est n ° 61 sur plus de 7 000 autres analystes professionnels. Ses choix d’actions ont été corrects 72% du temps, et ils ont rapporté une moyenne de 57,1%.

Nio

Nio (NIO) a récemment publié son impression du troisième trimestre avec des résultats mitigés. Bien qu’elles aient dépassé les estimations de revenus, les prévisions de la société pour le quatrième trimestre étaient plus prudentes que prévu. Les obstacles actuels auxquels est confronté le constructeur automobile impliquent des contraintes de chaîne d’approvisionnement et une restructuration de la fabrication à l’échelle de l’entreprise, bien que Vijay Rakesh de Mizuho Securities pense que ces problèmes n’affecteront qu’à court terme.

À long terme, l’avenir de l’action s’annonce prometteur, selon Rakesh. L’analyste a ajouté que le marché des véhicules électriques s’est développé en Chine au point que l’industrie s’approche d’une « inflexion dans l’adoption ».

Rakesh a évalué l’action comme un achat et a déclaré un objectif de cours de 67 $.

Au-delà des frontières de la Chine, NIO s’est récemment étendu à la Norvège, consolidant son arrivée sur son prochain marché cible. L’introduction en Europe a été une étape clé pour l’entreprise, l’entrée aux États-Unis étant la prochaine sur sa liste.

De plus, Rakesh a été encouragé par les progrès de Nio dans la technologie des batteries, qui pourraient permettre de réduire les dépenses de production. De plus, l’entreprise a innové dans ses systèmes d’assistance à la conduite, qui, selon lui, serviront de catalyseur de croissance.

Rakesh est classé par TipRanks au 30e rang sur plus de 7 000 analystes financiers. Ses notations d’actions ont abouti à un succès 79% du temps, et elles ont rapporté une moyenne de 53,7% par notation.

lundi.com

La dernière année et demie a été couronnée de succès pour les sociétés de gestion d’entreprise basées sur le cloud comme monday.com (MNDY). La société de logiciels a profité de la nécessité d’une communication numérique claire au sein des entreprises, et il semble que son élan ne se soit pas encore refroidi.

Bhavan Suri de William Blair & Company a écrit que MNDY « a dépassé massivement les estimations consensuelles pour toutes les mesures clés » et est désormais bien placé pour une hausse continue. Il a ajouté que la société a une productivité de vente « la meilleure de sa catégorie » et a vu une adoption encourageante par les acteurs du marché les plus performants.

Suri a évalué l’action à acheter, mais il n’a pas fourni d’objectif de cours.

L’analyste a mentionné que les revenus de monday.com dépassaient ses lourds investissements dans les ventes et la recherche, et que la société dispose donc désormais d’un bilan exploitable. Il s’attend à plus de gains de parts de marché pour l’entreprise à long terme, car elle continue de réaliser de solides performances commerciales.

La volatilité récente des cours des actions est très probablement due en partie à l’incertitude qui a précédé l’annonce des bénéfices de la société, ainsi qu’à l’expiration d’un blocage des actions. Si les fortes baisses du cours de l’action ne sont pas liées à ses activités fondamentalement saines, Suri a déclaré qu’il s’agissait d’une entrée ou d’une opportunité d’achat attrayante pour les investisseurs à long terme.

TipRanks classe Suri n ° 71 sur plus de 7 000 analystes professionnels. Ses choix d’actions ont été corrects 73% du temps, et ses notes ont généré des rendements moyens de 66,1%.