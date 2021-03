Les ancêtres ANGLAIS de Joe Biden démasqués alors que le président américain met l’accent sur l’héritage irlandais | Monde | Nouvelles

Joe Biden parle de son ascendance irlandaise

L’immigration était le thème pressant de la première conférence de presse télévisée de M. Biden depuis qu’il a prêté serment en tant que président des États-Unis en janvier. Une augmentation du nombre de migrants à la frontière sud des États-Unis et une demande d’asile déjà en retard mettent à l’épreuve ses promesses pour s’attaquer au problème. L’administration a du mal à gérer des milliers de migrants, y compris des enfants, car le nombre de détenus à la frontière américaine est en passe d’atteindre 130 000 en mars, contre 100 000 en février.

Répondant aux questions à ce sujet, M. Biden a comparé le voyage de son ancêtre aux États-Unis à ceux qui traversent la frontière sud aujourd’hui.

Il a déclaré: «Lorsque mon arrière-grand-père est monté à bord d’un cercueil en mer d’Irlande, on s’attendait à ce qu’il vive assez longtemps pour se rendre aux États-Unis.

«Ils sont partis à cause de ce que les Britanniques avaient fait.

«Ils étaient dans de réels problèmes. Ils ne voulaient pas partir mais ils n’avaient pas le choix.

«Je ne peux pas garantir que nous allons tout résoudre, mais je peux garantir que nous pouvons tout améliorer.»

M. Biden a longtemps souligné ses racines irlandaises et a fréquemment remis en question l’approche britannique du protocole de l’accord sur le Brexit en Irlande du Nord.

Mais le leader démocrate semble avoir évité de discuter de son héritage anglais.

Sur les 16 arrière-arrière-grands-parents de Joe Biden, 10 sont nés en Irlande, mais un est né en Angleterre.

Selon l’historien Eddy Greenfield, William Biden est né dans le Sussex et a émigré aux États-Unis vers 1822, où il s’est installé dans le Maryland.

William était le deuxième enfant et fils de James Biden et Ann Silverlock, qui s’étaient mariés le 16 mai 1785 et étaient originaires de Pagham.

Les experts notent qu’un lien possible peut également exister avec la famille d’un William Henry Biden, originaire de Houghton, dans le Cambridgeshire, et ayant vécu de 1791 à 1843.

William était le fils de John Biden et de sa femme Ann Beaumont, qui s’étaient mariés en 1781.

Lui et son frère aîné, Christopher Biden, auraient servi comme officiers dans la marine marchande de la Compagnie des Indes orientales, tous deux devenant finalement capitaines des Indes orientales.

Initialement affrété sous le nom de «gouverneur et compagnie des marchands de Londres faisant du commerce dans les Indes orientales», la société a augmenté pour représenter la moitié du commerce mondial au XVIIIe siècle, en particulier dans les produits de base tels que le coton, la soie, le thé et les épices.

La société a également régné aux débuts de l’Empire britannique en Inde en 1858.

En 1981, l’arrière-arrière-arrière-petit-fils de Christopher, Leslie Dunn Biden – vivant alors à Nagpur – a écrit à Joe Biden au sujet du lien familial possible après avoir lu à son sujet dans « Illustrated Weekly of India ».

Il a reçu une réponse de M. Biden et, après avoir discuté de leur généalogie, ont tous deux promis de rester en contact, mais Leslie est décédé deux ans plus tard.

Lors d’une visite en Inde en 2013, M. Biden s’est référé à la lettre de Leslie, mentionnant qu’un « Biden de Mumbai » avait suggéré que leur « arrière-arrière-arrière-grand-quelque chose-ou-autre » avait « travaillé pour la Compagnie des Indes orientales en les années 1700. «

L’administration Biden a du pain sur la planche pour inverser une politique introduite sous Donald Trump qui a refusé les enfants non accompagnés à la frontière américaine.

Il a ajouté lors de la conférence de presse d’hier qu’il ne laisserait pas un enfant «mourir de faim et rester de l’autre côté» de la frontière américaine.

Il a déclaré: «Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire.

«C’est pourquoi j’ai demandé au vice-président d’être le chef de file pour ce qui est de se concentrer sur les raisons fondamentales pour lesquelles les gens quittent le Honduras, le Guatemala et le Salvador.

«C’est à cause des tremblements de terre, des inondations. C’est à cause du manque de nourriture. C’est à cause de la violence des gangs.

«C’est à cause de toute une série de choses, que lorsque j’étais vice-président, j’avais la même obligation de s’occuper des enfants non accompagnés.»