Les anciennes montres Galaxy de Samsung bénéficient également d’une mise à jour pratique

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Montre Samsung Galaxy 3

TL;DR

Samsung apporte de nouvelles fonctionnalités à sa gamme Galaxy Watch basée sur Tizen via une mise à jour logicielle. Ces fonctionnalités incluent une fonctionnalité de détection de chute plus sensible et de nouveaux cadrans.

Samsung vient d’annoncer que la mise à jour stable de One UI 4 est désormais déployée sur la série Galaxy S21. Mais il a également une surprise pour les propriétaires de montres Galaxy basées sur Tizen, y compris la montre Galaxy originale.

La société a annoncé une mise à jour logicielle qui apporte quelques fonctionnalités de santé et de personnalisation à la Galaxy Watch, la Galaxy Watch Active, la Galaxy Watch Active 2 et la Galaxy Watch 3. Bien qu’il faille dire que toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur la montre d’origine.

Pour commencer, une fonctionnalité de détection de chute plus avancée arrive sur la Galaxy Watch Active 2 et la Galaxy Watch 3. Plus précisément, vous pouvez désormais choisir d’augmenter la sensibilité de la détection de chute, vous permettant même de détecter une chute lorsque vous êtes immobile. Dans tous les cas, une alerte SOS sera envoyée aux contacts prédéfinis.

Samsung apporte également une fonctionnalité de défi de groupe mise à jour aux montres :

« Avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez désormais ajouter vos amis ou les membres de votre famille à un défi, en vous battant pour voir qui peut aller le plus loin ou le plus rapide, en travaillant en équipe ou en s’affrontant individuellement. »

Enfin, le fabricant coréen dit qu’il propose 10 autres cadrans de montre, avec ces premiers lancements sur la Galaxy Watch 4. Vous pouvez les consulter ci-dessous.

Samsung n’a pas précisé si toutes les montres recevraient les nouveaux visages et la fonctionnalité Group Challenge mise à jour ou seulement certaines d’entre elles. Nous avons demandé aux représentants de l’entreprise de clarifier les montres prises en charge et nous mettrons à jour l’article si/quand nous en entendrons plus. Quoi qu’il en soit, nous espérons que Samsung continuera à prendre en charge ses montres basées sur Tizen avec des mises à jour significatives maintenant qu’il a adopté Wear OS 3.0.

