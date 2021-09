Les anciennes photos de mannequins de la star de ‘Shang-Chi’ Simu Liu refont surface sur les réseaux sociaux et les fans n’en ont pas assez

in

Avant que Simu Liu ne frappe grand avec le film Marvel Cinematic Universe Shang-Chi et la légende des dix anneaux, la star de Kim’s Convenience a fait une séance photo de modélisation, qui a récemment refait surface sur les réseaux sociaux. Les images pour . sont des images génériques que les publications pourraient utiliser pour montrer des personnes au travail ou lors de réunions d’affaires. Liu a déclaré qu’il n’avait payé qu’une seule fois 100 $, mais les photos de 2014 sont apparues sur des magazines, des panneaux d’affichage et des sites Web sans que l’acteur n’en voit un centime de plus.

Liu, 32 ans, a lui-même tweeté l’une des photos le 6 septembre en réponse au succès de Shang-Chi au box-office pendant le week-end de la fête du Travail. La photo montre Liu souriant et désignant un écran d’ordinateur portable, avec deux autres modèles riant par-dessus son épaule. “Nous avons toujours cru en toi, [Liu]. Et si être un super-héros ne fonctionne pas, notre porte est toujours ouverte”, a répondu iStock de .. “Est-ce que la porte est ouverte pour partager les centaines de milliers de $$ que vous avez gagnés à partir de ces photos parce que j’ai été payé cent dollars ? ” Liu a rapidement répondu.

Ce n’était pas la première fois que Liu remarquait la fréquence à laquelle les photos étaient utilisées, note BuzzFeed. Il a récemment remarqué qu’une photo de lui debout parmi d’autres mannequins tout en portant un casque blanc était utilisée sur le côté d’une entreprise. “J’ai fait UNE séance photo pour 100 dollars en 2014 et je me suis retrouvé sur des CENTAINES de publicités, de vitrines et de couvertures de manuels”, a écrit Liu. « Morale de l’histoire : réfléchissez-y à deux fois avant de faire une séance photo, car ils possèdent les photos POUR TOUJOURS. »

Nouveau matériel de mème

Moi en train de rire des gens qui pensaient que nous ferions un flop pic.twitter.com/7UoLqRXlCJ – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 6 septembre 2021

“La seule chose qui vaut mieux que votre film qui sauve les films, c’est le fait que nous ayons tout ce nouveau matériel de photos de stock”, a écrit l’acteur Stephen Ford.

précédentsuivant

Une figurine articulée Shang-Chi en tenue de ville ?

Je devais immortaliser ça. C’est trop bon. @SimuLiu pic.twitter.com/Iafq5gxLYK – Marvel What Now? (@MarvelWhatNow) 7 septembre 2021

Un site de fans de Marvel a créé une image photoshopée hilarante d’une figurine articulée de Liu dans sa tenue de ville vue sur l’une des images.

précédentsuivant

Nouveaux arrière-plans Zoom !

Appelez @Alanis Morissette car je viens de mourir d’ironie. J’ai fait une séance photo en 2014 et ça s’est terminé ici. J’étais comptable. pic.twitter.com/2spNQuG4MH – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 22 février 2017

“Nous devons tous commencer à les utiliser comme arrière-plans de zoom ou dans des diapositives au travail et voir qui l’attrape”, a écrit un fan.

précédentsuivant

Pas tout à fait un combattant pro

Moi pensant que je suis un combattant pro après avoir regardé le film pic.twitter.com/Ij0iN6lFg3 – Lis⁷ ∞ (@H3YY00NGI) 7 septembre 2021

En 2017, Liu a repéré l’une des photos utilisée comme couverture d’un manuel de comptabilité, ce qu’il a trouvé ironique car il travaillait comme comptable avant de commencer sa carrière d’acteur. En 2018, un fan a repéré une photo en couverture d’un magazine. Un autre fan a trouvé la même image utilisée sur un dépliant de YMCA Canada. “Cette séance photo de stock trouve toujours un moyen de revenir et de me hanter LOL”, a écrit Liu en 2018.

précédentsuivant

La légende du classeur à trois anneaux

Shang-Chi et la légende du classeur à trois anneaux – Ben Detrixhe (@bluesdjben) 6 septembre 2021

La carrière d’acteur de Liu a commencé en tant que figurant dans Pacific Rim, et il a décroché son premier rôle crédité dans Nikita de The CW. Il a joué Jung Kim sur toutes les saisons de Kim’s Convenience, qui a été publié sur Netflix aux États-Unis. Il incarne le personnage principal Shang-Chi dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Il est membre du casting de doublage de langue anglaise pour Star Wars : Visions.

précédentsuivant