Les anciennes stars d’Arsenal Ray Parlour et Perry Groves “dévastées” par la mort de l’ancien coéquipier, le gardien Alan Miller, alors qu’Ian Wright rend également hommage

L’ancien gardien d’Arsenal et de West Brom, Alan Miller, est malheureusement décédé à l’âge de 51 ans.

Les Baggies ont annoncé la nouvelle sur leurs pages de réseaux sociaux jeudi soir.

Miller a joué pour Arsenal, West Brom et Middlesbrough

Une brève déclaration disait : « Nous sommes désespérément attristés d’apprendre le décès de l’ancien gardien de but Alan Miller.

“Nos pensées vont à la famille et aux amis d’Alan en cette période terriblement triste.”

Miller, connu sous le nom de Maxi par ses amis, n’a disputé que neuf matches de championnat pour Arsenal après avoir gravi les échelons avant de jouer avec Birmingham, West Brom, Middlesbrough et d’autres clubs.

Un Ray Parlour choqué a rendu hommage à son ancien coéquipier lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi.

Il a déclaré : « Je me souviens toujours avoir bu quelques bières avec Alan. C’était un gars vraiment bien. Il était super pour le vestiaire. C’était un garçon du coin à Epping. C’est un vrai choc énorme pour moi.

« Je ne l’ai appris que ce matin. Alain était un gars formidable. Tous ceux qui ont joué avec lui ou ont été impliqués avec lui diraient qu’il était un homme de haut niveau.

« Donc, je suis vraiment choqué parce que la dernière fois que je l’ai vu, c’était aux Emirats et il était superbe. Il profitait de sa vie maintenant. Je suis un peu choqué. Il avait 51 ans.

“Mes pensées vont à sa famille. Je connais très bien son frère. Son frère venait au terrain d’entraînement et nettoyait toutes les voitures quotidiennement. C’est vraiment triste.

« On se souviendra de lui comme d’un homme de haut niveau, Alan. Repose en paix.”

Miller a gravi les échelons à Arsenal

Pendant ce temps, l’ancienne star d’Arsenal, Perry Groves, a décrit Alan comme l’un des êtres humains les plus gentils qu’il ait jamais rencontrés.

Il a déclaré à talkSPORT : « Alan Miller fait partie de notre groupe WhatsApp. C’était un jeune joueur dans l’équipe des jeunes quand j’étais là-bas. Je le publiais sur WhatsApp mercredi.

« Il a travaillé comme gestionnaire d’événements à Norfolk. C’était la personne la plus gentille. Il avait toujours ce grand sourire de chat du Cheshire sur son visage.

“C’était aussi un très, très bon gardien de but. Tous les fans des clubs pour lesquels il jouait l’aimait parce qu’il était brillant avec ses mains, brillant pour venir chercher des croix et il était une grande présence.

Groves a admirablement parlé de Miller sur talkSPORT

« Nous sommes tous dévastés. J’ai reçu un WhatsApp d’un de mes amis et il a dit: “Je ne sais pas si vous avez vu, mais quelqu’un sur Twitter a dit qu’Alan était décédé”.

“Je ne fais pas Twitter alors je me disais ‘ne sois pas stupide’. Alors je suis allé sur internet et il n’y avait pas d’histoires.

“Dix minutes plus tard, Kevin Campbell dit:” les gars, je ne sais pas si vous savez, Alan est décédé “. C’était juste un coup de massue complet, ahurissant.

“Je me disais ‘ça ne peut pas être vrai, il a 51 ans, il a six ans de moins que moi et en bonne santé’. Nous sommes absolument dévastés.

« Vous ne pourriez pas souhaiter rencontrer un être humain plus gentil, authentique et optimiste. Il m’a invité moi-même, ma femme Josie, sa mère et son père à Norfolk, il a dit: “montez, je vais vous faire visiter”.

«Il a traité ma mère et mon beau-père comme s’ils étaient le duc et la duchesse. Ils ont dit qu’il était l’un des hommes les plus gentils qu’ils aient jamais rencontrés. Cela incarnait Alan Miller.

Tu vas me manquer Maxi. Un grand homme. Une partie si importante d’un moment spécial au club. Jamais une seule fois n’a refusé l’un des attaquants pour un entraînement de tir supplémentaire, peu importe à quel point vous vous êtes entraîné par tous les temps. Mettez toujours l’équipe en premier. Repose en paix mon ami😢❤️ https://t.co/XwyRKvJqmY – Ian Wright (@IanWright0) 4 juin 2021

“Tous les clubs pour lesquels il a joué, ils vous diraient quel joueur fantastique il était, mais plus important encore, quel être humain fantastique il était. Je parle au nom de tous les ex-Gooners, nous sommes effondrés.

La légende d’Arsenal, Lee Dixon, a déclaré que Miller avait un “cœur d’or”.

Il a écrit sur Twitter : « Dévasté d’apprendre que notre coéquipier Alan Miller est décédé.

« Il était l’un des bons gars de la vie. Quel homme. Cœur d’or. RIP mon ami.