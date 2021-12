Les anciennes stars de « Twilight » veulent une autre suite

Plusieurs stars de la populaire série Twilight espèrent une autre suite. Des années après la première de The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2, beaucoup s’ouvrent sur leur désir de reprendre leurs rôles. Kellan Lutz, qui a joué le rôle d’Emmett Cullen dans le phénomène populaire des vampires, a parlé du roman prequel 2020 de l’auteur Stephanie Meyer lors d’une apparition à Chicago Comic and Entertainment Expo, par Us Weekly. « Je veux dire, j’aime [Midnight Sun] », a-t-il dit. « Je souhaite tellement que nous puissions faire un film avec ça. Emmett a tellement plus de répliques drôles dans celle-là. C’est génial. »

Il n’est pas le seul prêt à apporter aux fans un autre film. Ashley Greene, qui est apparue aux côtés de Lutz lors du panel, a partagé des sentiments similaires sur la possibilité de revisiter son rôle d’Alice Cullen. Lutz a ensuite fait savoir à nouveau à quel point il s’intéresse au dernier roman, expliquant que c’est son préféré de tous.

Lutz a également été rejoint par la co-star Jackson Rathbone lors de l’interview. Il était enthousiasmé par la mini-réunion qu’ils ont eue avant de monter sur scène et a partagé quelques moments en coulisses avec ses fans sur Instagram. « Hé tout le monde, c’est moi, Kellan, dans les coulisses … nous sommes ici au C2E2 Comic-Con à Chicago et nous passons le meilleur moment », a-t-il déclaré dans une série d’histoires Instagram. « C’est un espace événementiel tellement cool ici [and] nous avons un grand panel. Nous vous aimons tous et merci d’être venus ! »

Ce n’est pas la première fois qu’il exprime ouvertement son intérêt pour l’extension de la franchise cinématographique. Il a été l’un des premiers membres de la distribution à promouvoir le dernier livre en ligne. « C’est ici, c’est enfin là @midnightsuntwilightsaga », a écrit Lutz en légende d’une photo de la couverture du livre l’été dernier. « J’adore en apprendre plus sur Emmett en lisant ce livre et les pensées d’Edward ! Tellement bien !

The Twilight Saga : Breaking Dawn – Part 2 est sorti en 2012 avec un énorme succès. Le film a rapporté plus de 829 millions de dollars dans le monde entier tout au long de sa sortie en salles. C’est le film le plus rentable de la série The Twilight Saga. Le film de 2008 a rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde.