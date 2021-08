Les anciens Avengers Chris Evans et Scarlett Johansson s’associent à nouveau pour une nouvelle aventure

Le départ de Scarlett Johansson du MCU est arrivé plus récemment que celui de Chris Evans, et le film solo de son personnage, Black Widow, vient de sortir début juillet. Evans, bien sûr, a fait sa dernière apparition dans Avengers: Fin de partie en 2019. Depuis un certain temps, Evans monte à bord de certains projets majeurs, tous actuellement à divers stades de développement et de production. Il vient de terminer le tournage de The Grey Man de Joe et Anthony Russo il n’y a pas si longtemps, prête sa voix au spin-off de Toy Story Lightyear et a quelques projets futurs comme le jeu de redémarrage de The Little Shop of Horrors.