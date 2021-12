Les anciens chanteurs d’Iced Earth Matt Barlow et Tim ‘Ripper’ Owens s’unissent sur la nouvelle chanson de Ashes Of Ares ‘Monster’s Lament’

CENDRES D’ARE, le groupe mettant en vedette l’ancien TERRE GELÉE membres Matt Barlow et Freddie Vidales, sortira son troisième album studio, « Empereurs et fous », le 21 janvier 2022 via RUGIR! Rocher des anges. Le LP se termine par l’épopée de onze minutes « La complainte du monstre » qui présente l’union des forces imaginée depuis longtemps entre Barlow et un autre ancien TERRE GELÉE chanteuse, Tim « Éventreur » Owens.

Parler à Les métalleux pour toujours sur la façon dont la collaboration avec Owens est venu à propos, Mat dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Tim et moi et Freddie, nous restons en contact via les réseaux sociaux et tout ça de toute façon. Et nous avons beaucoup d’intérêts et de choses similaires, évidemment, en dehors de ce lien avec TERRE GELÉE. Nous sommes tous dans le même bateau en ce moment, surtout en passant par COVID et tout ça.

« Tim fait de la musique pour vivre. Alors nous avons juste pensé que ça pourrait être cool. Cela faisait un moment que nous parlions de faire une collaboration. Cela semblait être le bon moment car nous pouvions le payer en tant que musicien et le faire participer. Et nous l’avons fait pour quelques musiciens qui avaient fait des spots invités.

« Nous avons juste pensé que c’était une bonne idée », a-t-il poursuivi. « C’était une chanson qui en fait Freddie a eu pendant un certain temps. Freddie en a écrit les paroles. Il avait le concept, cette idée d’un truc de type duo. C’est un duo, mais pas vraiment. Je veux dire, ça l’est, mais ce sont deux personnages distincts — Tim et je joue deux personnages distincts. Et c’est assez long, mais c’est vraiment cool aussi. Il y a des parties qui déchirent le visage, puis des trucs plus doux et qui reviennent en quelque sorte. Il dure plus de 11 minutes. Je pense que c’est vraiment une composition très cool. Et j’espère que ça plaira aux gens.

« Freddie avait des paroles mais il n’avait pas nécessairement les mélodies vocales, alors j’ai travaillé les mélodies », Mat ajoutée. « Et puis les trucs que j’ai élaborés, j’ai travaillé pour Tim et moi et puis je l’ai donné à Tim. Mais je ne l’ai pas tenu dans une sorte de contraintes — je n’ai pas dit : « Hé, mec, utilise ce genre de voix » ou « Fais ça. » je voulais juste qu’il fasse Tim. Tout ce qui l’a frappé de la façon dont cela l’a frappé et juste en suivant au moins le modèle et en restant dans certaines limites mais en le laissant être lui-même. Et je pense que ça a vraiment joué. J’ai pu en quelque sorte faire quelque chose de presque contrepoint à ce qu’il fait. Alors Timfait Tim et Matfait Mat, et j’espère que cela touchera les gens de la bonne manière que nous essayions de créer quelque chose de flux et reflux. Nous ne sommes pas en compétition les uns contre les autres. Nous le tissons pour qu’il fasse une chanson cohérente avec différents personnages impliqués. J’espère donc que les gens l’apprécieront. »

« Empereurs et fous » sera publié sous forme de CD digipak, de vinyle éclaboussé turquoise/noir limité (300 exemplaires dans le monde), de vinyle éclaboussé rouge/noir limité (300 exemplaires dans le monde) et de streaming numérique et format de téléchargement.

« Empereurs et fous » a été produit par CENDRES D’ARE, et mixé et masterisé par Byron Filson à Enregistrement des méchants à Phoenix, Arizona. L’illustration de la couverture a été créée par Kamil Pietruczynik.

Liste des pistes :

01. Une ville en décomposition (introduction)



02. Je suis la nuit



03. Notre dernier lever de soleil



04. Amorcé



05. Où Dieu craint d’aller



06. Empereurs et fous



07. Par ma lame



08. Ce que demain apportera



09. Le trône de fer



dix. Disparu



11. Trône d’iniquité (piste exclusive au CD)



12. La complainte du monstre

CENDRES D’ARE est:

Matt Barlow – Voix



Freddie Vidales – Guitares, Basse

Invités:

* Batterie sur toutes les pistes par Van Williams



* Intro au clavier composée par Jonas Weingarten



* Premier solo « Le Trône de Fer » par Wiley Arnett de REICH SACRÉ



* Deuxième solo « Le Trône de Fer » par Charlie Marc



* Deuxième solo « La complainte du monstre » par Bill Hudson



* Voix des invités « La complainte du monstre » par Tim « Éventreur » Owens



* Claviers « La complainte du monstre » par Brian Trainor

En décembre 2020, CENDRES D’ARE a sorti l’EP vinyle noir de 12 pouces, « Trône de l’iniquité ». Limité à 300 exemplaires, l’EP contenait un nouveau CENDRES D’ARE chanson, « Trône de l’iniquité », ainsi que deux reprises, CHICAGO‘s « 25 ou 6 à 4 » et KANSAS‘s « Poussière dans le vent ».

CENDRES D’AREle deuxième album de, » Puits des âmes « , sorti en novembre 2018 via RUGIR! Rocher des anges. C’était la suite de CENDRES D’AREle premier album éponyme de , qui est sorti en septembre 2013 via Explosion nucléaire.

Il y a trois ans, Barlow Raconté « Le spectacle de métal classique » sur CENDRES D’ARE: « Parfois, il est difficile d’échapper aux comparaisons [to ICED EARTH], parce que ma voix est toujours ma voix quoi qu’il arrive, et je vais toujours livrer les choses émotionnellement comme je l’ai fait avant, donc les gens vont toujours faire des comparaisons avec TERRE GELÉE, et c’est bien ; Je suis complètement cool avec ça. Je suis fier de mon temps dans TERRE GELÉE, fier de tout ce que j’ai fait avec eux, fier d’eux en ce moment, continuant et bouffant le cul. Je n’ai donc aucun problème avec cela — les comparaisons. Mais cela étant dit, je veux CENDRES d’avoir aussi sa propre identité. Je pense, encore une fois, en tant que partenaire d’écriture, Freddie mérite cela – il mérite d’avoir sa propre identité dans CENDRES — et je pense que c’est vraiment important ; c’est ce que nous nous efforçons de faire. Et aussi, hé, mec, il y a déjà un TERRE GELÉE là-bas; ils sont en tournée et ils se défoncent, comme je l’ai déjà dit. Pourquoi voudrais-je faire TERRE GELÉE des trucs? »