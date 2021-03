Les anciens coéquipiers des Browns Johnny Manziel et Josh Gordon se connectent à la FCF

Revenez avec moi, si vous voulez, au début de l’été 2014.

Vous n’avez entendu parler du coronavirus que si vous vous souciez vraiment des virus ou si vous travaillez en médecine. Donald Trump était encore à un an de descendre sur un escalier mécanique et de déclarer sa candidature à la présidence. Ce même site Web n’avait qu’un an.

C’était une époque plus simple. Un temps pour l’espoir. Surtout à Cleveland, où les Browns avaient décidé de rédiger un QB impétueux de Texas A&M pour s’associer à un receveur étoile émergeant dans l’espoir de mettre fin à une course de 12 ans sans participer aux séries éliminatoires.

Les voici, toutes ces années plus tard, toujours en train de se frotter et d’attraper.

Attendre. Quoi? Les Zappers?

Ici, de nos jours, Johnny Manziel et Josh Gordon s’accrochent encore à peine à leurs rêves de football dans la ligue de football contrôlé par les fans (les Browns, quant à eux, ne sont seulement brisé cette séquence sans séries éliminatoires la saison dernière). C’est une histoire tragique à bien des égards, car Manziel et Gordon ont tous deux fait face à la toxicomanie et à l’alcool qui a ruiné leur carrière.

(Dans le cas de Gordon, il semble que bon nombre de ses infractions impliquaient de la marijuana, et la NFL est depuis longtemps en raison de la mesure dans laquelle elle contrôle strictement une drogue qui est utilisée légalement par des millions et des millions de personnes maintenant.)

Manziel n’a duré que deux saisons dans la NFL, faisant face à de multiples blessures en cours de route ainsi qu’à des suspensions et des rétrogradations imposées par l’équipe en raison de sa poursuite de la fête.

Gordon s’est attardé dans la NFL, car il est un talent All Pro, sans le jouer systématiquement. Il a été arrêté pour conduite en état d’ébriété en juillet 2014, puis suspendu pour toute la saison pour avoir enfreint la politique de la ligue en matière de toxicomanie. Il a fait appel et joué cinq matchs. Manziel est apparu dans trois d’entre eux. Ce seraient les seuls jeux auxquels ils joueraient ensemble; Gordon a été suspendu pour l’intégralité des deux saisons suivantes.

Il ne semble pas non plus que les retrouvailles de la FCF aient une longue durée de vie, car les Zappers ont été battus par les Wild Aces 32-6 dans un match éliminatoire qui incluait cet effort de Manziel:

Manziel a déclaré qu’il s’efforçait de devenir un golfeur professionnel.