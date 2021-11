Les anciens commentaires de Tyson Fury sur son «combat le plus dur de tous les temps» suggèrent qu’Oleksandr Usyk lui causerait des problèmes s’ils se rencontraient

Tyson Fury est aujourd’hui universellement reconnu comme le poids lourd numéro un dans le monde.

Le champion WBC a éliminé Deontay Wilder pour mettre fin à leur trilogie le mois dernier, cimentant ainsi son statut de roi des poids lourds.

Fury KOd Wilder conservera son titre des poids lourds

Auparavant, le seul autre homme à revendiquer le trône de Fury était Anthony Joshua, mais sa défaite contre Oleksandr Usyk a encore une fois secoué la scène des poids lourds.

Maintenant, Usyk est l’homme qui, selon la plupart, a les meilleures chances de vaincre Fury.

Et les commentaires précédents de « Gypsy King » lors d’une apparition en 2018 sur le podcast de Joe Rogan semblent soutenir cette théorie.

« J’ai participé à des combats où il s’agissait de guerres totales aussi longtemps que le combat a duré, c’est-à-dire le combat de Steve Cunningham en 2013 », a déclaré Fury lorsqu’on lui a demandé de nommer le combat le plus difficile de sa carrière.

«Je sors d’ici tout confiant, je cours tout droit sur une droite en pronation – en bas!

«Je regardais le toit du Madison Square Garden et j’ai pensé: ‘F *** moi, c’est maintenant de retour à la ferme, mon garçon, lève-toi.

«Croyez-le ou non, cela va sembler étrange – Cunningham a été le combat le plus difficile que j’aie jamais eu de toute ma carrière, amateur ou professionnel.

« La raison en est qu’il était très glissant.

« La façon dont j’explique Cunningham – c’était comme un congre tout plein d’huile devant moi.

«Je ne pouvais pas le coincer.

«Il était léger sur ses pieds, il pesait 208 livres ou quelque chose comme ça.

Fury a dû se lever de la toile pour battre Cunningham en 2013

«Il a été trois fois champion des cruiserweight, puis il est passé aux poids lourds.

«C’était un boxeur habile et talentueux et j’ai essayé de le faire descendre en utilisant ma taille et ma puissance, mais il ne faisait que me dépasser.

« Ce à quoi je suis bon – boxer, bouger, glisser et glisser – je ne pouvais pas le faire contre Steve Cunningham parce qu’il était plus rapide que moi.

«C’était comme s’il était un meilleur boxeur que moi.

«Je ne pouvais rien faire avec lui, et il m’a renversé même s’il était soi-disant un léger puncheur.

Usyk possède bon nombre des traits que Fury a décrits comme gênants à propos de Cunningham

«J’ai marché droit dessus, ça venait du fond de la salle, grand promontoire à droite, juste sur le menton.

« J’ai pensé : ‘Ça y est, mes débuts aux États-Unis, j’ai été mis KO. Tyson Fury, lève-toi et botte-lui le cul.

«Alors je me suis levé, je suis juste allé droit sur lui, plus de boxe maintenant.

« Vous êtes peut-être en avance sur les points, mais tôt ou tard, je vais vous avoir. Et je l’ai fait, au septième tour, je l’ai senti faiblir parce que je le repoussais.

« Après qu’il se soit fatigué, je l’ai frappé avec un gros coup au corps au septième tour et il n’a pas récupéré, puis j’ai repoussé sa tête en arrière et l’ai assommé avec une main droite.

«Ce fut la seule fois où il a été éliminé de sa carrière, même aujourd’hui.

« Je ne vais pas faire d’excuses, Steve Cunningham était un meilleur boxeur que moi. »