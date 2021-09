Les anciens députés européens du Brexit divisés sur la menace conservatrice de Reform UK – “Boris a laissé tomber la balle” | Politique | Nouvelles

in

Les députés conservateurs “ne peuvent pas faire confiance à ce que dit leur chef”, déclare Richard Tice

Reform UK, qui a émergé des braises du Brexit Party de Nigel Farage, a récemment connu une augmentation des sondages après que Boris Johnson a annoncé une hausse des cotisations à l’assurance nationale. Mais le parti, dirigé par l’ex-homme d’affaires Richard Tice, a jusqu’à présent eu du mal à imiter les succès électoraux de l’UKIP en 2015 ou du Brexit Party en 2019.

Cependant, alors que Reform UK s’apprête à accueillir dimanche sa conférence à quelques pas du parti conservateur à Manchester, deux anciens députés européens ont demandé à Express.co.uk où ils pensaient que le parti pourrait aller ensuite.

Le présentateur de GB News, Alex Phillips, 37 ans, a commencé par avertir le Parti conservateur qu’un “hiver de mécontentement” pourrait conduire les électeurs conservateurs hésitants à se rallier derrière le Brexit Party rebaptisé.

“Si les lumières s’éteignent, Tice entre”, a-t-elle déclaré.

L’homme de 37 ans a également souligné comment les hausses d’impôts du Premier ministre et le projet de nationalisation du secteur de l’énergie ont rendu une révolte à droite plus probable.

Les anciens députés européens du Brexit divisés sur la menace conservatrice de Reform UK – “Boris a laissé tomber la balle” (Image: .)

Le Parti conservateur reviendra à Manchester pour la conférence du parti 2021 (Image: .)

“Boris a laissé tomber le ballon”, a-t-elle affirmé.

“Ils ont en quelque sorte basculé un peu vers la gauche alors que la plupart des gens qui ont voté pour le Brexit voulaient voir toute une série de politiques libérales traditionnelles de droite.”

“C’est vraiment ce que préconise Richard Tice.”

Mais Phillips, qui a brièvement rejoint le parti conservateur de Theresa May après avoir travaillé en tant que chef des médias de l’UKIP, a affirmé que la réforme devrait rompre ses liens existants avec le mouvement de Laurence Fox pour la « crise de la quarantaine sous stéroïdes », le Reclaim Party.

L’UKIP a remporté un siège aux élections générales de 2015 (Image: .)

Le présentateur de GB News, Alex Phillips, 37 ans, était un député européen du Brexit Party pour le sud-est de l’Angleterre (Image: .)

M. Fox, un acteur-activiste qui est entré en politique après une apparition dans l’émission de la BBC sur l’heure des questions, a adopté des positions controversées sur les vaccins et la guerre s’est réveillé lors de sa candidature ratée à la mairie de la capitale.

Au lieu d’unir ses forces à celles de Fox et de s’immerger complètement dans la guerre des cultures, Phillips a suggéré que Tice devrait donner la priorité à l’examen des « essentiels » de l’économie.

“Il devrait devenir Thatcherite à part entière”, a-t-elle déclaré.

Phillips a ajouté : « La réforme doit aller au fond de la politique énergétique, de la révolution économique, de la révolution manufacturière, des emplois, de la réduction des impôts, en utilisant tous les leviers dont nous disposons maintenant dans le monde post-Brexit pour diriger le HMS Great Britain. dans les océans ensoleillés du commerce mondial.

Lance Forman était un député européen du Brexit Party pour Londres (Image: .)

Boris Johnson – Faisons le Brexit (Image: .)

Alors que l’ancien collègue de Mme Phillips, Lance Forman, a fait écho à son argument selon lequel les réformistes devraient donner la priorité aux discussions sur l’économie, l’ancien député européen a suggéré qu’il ne vaudrait peut-être pas la peine de briser le système bipartite si cela pouvait permettre au Parti travailliste d’entrer au pouvoir. .

M. Forman, qui faisait partie des quatre députés européens du Brexit Party à passer aux côtés des conservateurs avant les élections générales de 2019, a qualifié le dernier budget des conservateurs de “mauvais” et a suggéré que leur stratégie sur le changement climatique s’apparentait à un “suicide économique”.

Cependant, alors que l’ancien eurodéputé londonien a réprimandé Boris, il s’est demandé si le moment était venu de se révolter à droite.

« Diviser le vote et laisser passer les socialistes durs plutôt que les Tory Blairites n’est pas la solution », a-t-il déclaré.

Parti du Brexit (Image : .)

Lance Forman (deuxième en partant de la gauche) faisait partie des quatre députés européens du Brexit Party à rejoindre les conservateurs (Image: .)

L’homme de 58 ans a ajouté plus tard qu’en se connectant avec les jeunes, en luttant contre “l’agenda des réveils fous” et en réparant leur campagne médiatique, la réforme pourrait ramener les conservateurs vers la droite.

“Le mieux qu’ils puissent espérer être”, a déclaré Forman, “est un groupe de pression pour contrer les groupes de pression de gauche.”

Il a suggéré que les réformistes devraient le faire en s’éloignant des lignes d’immigration colportées par l’UKIP et en plaidant plutôt pour un «État plus petit», «des impôts moins élevés» et la déréglementation.

Reform UK a jusqu’à présent eu du mal à atteindre le grand public en raison de problèmes d’image de marque.

Boris Johnson lors de la campagne électorale de 2019 (Image : .)

Nigel Farage (Image : .)

S’adressant à Express.co.uk, le gourou des sondages, Sir John Curtice, a déclaré: “Le problème avec le Parti réformiste est qu’après Farage, il a une très faible visibilité.”

Cependant, le professeur de l’Université de Strathclyde a offert de bonnes nouvelles pour le Brexit Party renommé de M. Tice.

Il a affirmé: “Vous pouvez parfois voir que lorsque le vote des conservateurs diminue, les réformistes font partie des bénéficiaires.”