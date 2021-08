Les anciens des Avengers Scarlett Johansson et Chris Evans se réunissent pour un film Apple

Johansson et Evans ne sont pas seulement les meilleurs amis à l’écran, mais sont également de bons amis en dehors de l’écran. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Les anciens de Marvel Scarlett Johansson et Chris Evans se réuniront pour Ghosted, le film d’aventure d’Apple, a rapporté The Hollywood Reporter. Le duo a joué le rôle de Natasha Romanoff/Black Widow et Steve Rogers/Captain America dans l’univers cinématographique Marvel. Dans l’univers cinématographique Marvel, le duo a joué ensemble dans trois films Avengers ainsi que Captain America : Winter Soldier et Captain America : Civil War.

Dexter Fletcher, le cinéaste anglais dont la dernière réalisation était le biopic d’Elton John Rocketman, dirigera le projet. Rhett Reese et Paul Wernick, qui ont écrit le tube culte Deadpool avec Ryan Reynolds, sont en charge du scénario.

Le Hollywood Reporter a déclaré que le film d’Apple serait une aventure d’action romantique de haut niveau, dans la veine de Romancing the Stone de 1984 avec Michael Douglas et Kathleen Turner.

Johansson et Evans ne sont pas seulement les meilleurs amis à l’écran, mais sont également de bons amis en dehors de l’écran. Dans plusieurs interviews, les deux ont discuté de leurs projets respectifs —Knives Out et Marriage Story — et Avengers : Endgame. Les deux ont également joué ensemble dans The Perfect Score en 2004 et The Nanny Diaries en 2007.

Johansson est actuellement impliquée dans une bataille juridique avec le propriétaire de Marvel Studios, Disney, au sujet de la décision du studio de sortir simultanément son film autonome Black Widow dans les salles ainsi que sur Disney +, sa plate-forme de streaming. Selon Johansson, la décision de Disney d’aller de l’avant avec la sortie hybride lui a coûté 50 millions de dollars en primes qui étaient inscrites dans son contrat.

Cependant, malgré le procès très public de Johansson contre Disney, aucun des amis du MCU, y compris Evans, n’est sorti publiquement pour la soutenir.

Ghosted à part, Johansson a également été jeté dans le projet sans titre de Wes Anderson.

D’autre part, Evans a signé pour des projets tels que la comédie noire de science-fiction Don’t Look Up et The Grey Man, un thriller d’action.

