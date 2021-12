Les anciens développeurs de Telltale créent un jeu Star Trek

Le choix est clair. Capture d’écran : Dramatic Labs / Kotaku

Les meilleurs jeux Star Trek sont des jeux d’aventure, et l’un des meilleurs créateurs de jeux d’aventure était l’original Telltale Games. Ce soir aux Game Awards, Dramatic Labs, un studio composé de plus de 20 anciens membres de Telltale, a annoncé Star Trek: Resurgence, une aventure narrative interactive se déroulant juste après les longs métrages de la prochaine génération. Réglez les phasers sur incroyablement intéressant, ce qui n’est pas un réglage de phaser, je sais.

Star Trek: Resurgence présente les joueurs de deux membres de l’équipage de l’USS Resolute alors qu’ils tentent de découvrir le mystère de deux espèces extraterrestres au bord de la guerre. Les joueurs deviendront le premier officier Jara Rydek et le membre de l’équipe d’ingénierie Carter Diaz alors qu’ils pilotent des navettes, tirent sur des phaseurs, numérisent des trucs avec des tricordeurs et se frayent un chemin à travers un récit à embranchements avec des décisions importantes à prendre, comme on pourrait s’y attendre de la part des anciens de Telltale.

En tant que fan de longue date de Star Trek, j’accueille tout nouveau divertissement interactif basé sur la série, mais surtout ceux qui penchent vers le côté aventure des choses. Les choix de dialogue avec un côté exploration sont parfaits pour explorer les thèmes de Star Trek. Donnez-moi quelque chose de bien écrit et cérébral et je suis heureux.

Bien que Star Trek: Resurgence met en vedette une distribution complètement originale, la période dans laquelle elle se déroule signifie qu’il existe de nombreuses possibilités de camées. Dans la bande-annonce, quelqu’un peut faire sa meilleure impression de Leonard Nimoy, ce qui ressemble un peu à un blasphème, mais je peux le prendre. La page Web officielle du jeu promet que plus de favoris des fans apparaîtront. Ne vous attendez pas à voir Commander Data, car il est très, très mort à ce stade de la chronologie de Star Trek. Pauvre homme.

Star Trek: Resurgence arrive sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X/S, et PC via Epic Game Store au printemps 2022.