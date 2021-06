Les anciens dirigeants de Microsoft lèvent 5,1 millions de dollars auprès du cofondateur de GitHub et de l’ancien PDG de Snowflake pour la nouvelle startup Aserto

Les cofondateurs d’Aserto, Gert Drapers (à gauche) et Omri Gazitt. (Photo Aserto)

Gert Drapers et Omri Gazitt ont plus de six décennies d’expérience dans des rôles d’ingénierie et de direction de produits dans des entreprises telles que Microsoft, HP Cloud, Puppet et Hulu. Maintenant, ils s’associent pour créer un nouveau logiciel d’autorisation en tant que service.

Aserto a annoncé un tour de table de 5,1 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont l’ancien PDG de Snowflake, Bob Muglia, et le co-fondateur de GitHub, Tom Preston-Werner. Le PDG de Netlify, Mathias Billman Christensen, a investi, tout comme Costanoa Ventures et Heavybit Industries.

La startup de Seattle vient d’être lancée plus tôt cette année et est en version bêta privée pour son produit qui vise à aider les entreprises de logiciels en tant que service B2B en phase de démarrage avec des besoins d’autorisation.

« Nous avons vu des API de développeur pour tout sous le soleil – paiements (Stripe), messagerie texte (Twilio) et authentification (Auth0), mais il y a eu un trou flagrant sur le marché des solutions d’autorisation”, a déclaré Gazitt, qui était auparavant chef de produit chez Puppet et chef de produit chez Xbox. « La raison en est que l’autorisation est un défi technique plus difficile, car elle se trouve dans le chemin critique de chaque demande d’application. »

Le marché de la gestion des identités et des accès est en croissance, en particulier au cours de la dernière année avec le passage au travail à distance et en témoigne la récente acquisition par Okta pour 6,5 milliards de dollars de la startup Auth0 de la région de Seattle. La sécurité du cloud est également une priorité pour de nombreuses entreprises.

Gazitt a déclaré qu’Aserto est le “chocolat” du “beurre de cacahuètes” d’Auth0. Auth0 est un système d’authentification en tant que service axé sur les développeurs, tandis qu’Aserto se concentre sur l’autorisation. Okta note que “l’authentification confirme que les utilisateurs sont bien ce qu’ils prétendent être” tandis que “l’autorisation donne à ces utilisateurs la permission d’accéder à une ressource”.

“Aserto reprend là où Auth0 s’arrête”, a déclaré Gazitt.

Aserto affirme que son logiciel fournit 80% des tâches lourdes requises pour créer des autorisations prêtes pour l’entreprise et RBAC, ou contrôle d’accès basé sur les rôles.

Gazzit a également passé du temps en tant que cadre chez HP Cloud et a fondé une startup à Seattle appelée BuiltSteady. Drapers était plus récemment architecte logiciel en chef chez Hulu et occupait le même rôle chez Puppet. Il a passé près de 23 ans chez Microsoft où il était un ingénieur de haut niveau travaillant sur Xbox Live, Azure, Visual Studio et d’autres produits. Gazzit était manager dans diverses équipes de serveurs et de services Web Microsoft.

Aserto compte six employés et prévoit de doubler ses effectifs cette année.

« L’autorisation est un problème encore plus important et non résolu que la catégorie d’authentification de plusieurs milliards de dollars », a déclaré Casey Aylward, directeur de Costanoa Ventures. « Il y a un besoin urgent d’une approche centrée sur les développeurs comme celle d’Aserto. Et nous n’avons pas vu de meilleure équipe pour le faire.