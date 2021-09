Les anciens dirigeants de Zillow lèvent des fonds auprès de SoftBank pour le démarrage de la maison de vacances Pacaso au milieu de la controverse à Wine Country

in

Cette maison de Sonoma Valley achetée par Pacaso a fait l’objet d’une controverse après que les résidents locaux ont exprimé leur mécontentement envers Pacaso. (Photo Pacaso)

Cela fait moins d’un an depuis le lancement officiel de Pacaso. Mais la start-up immobilière à croissance rapide a déjà atteint un taux de revenus à trois chiffres, attiré des investisseurs de renom – et provoqué un tollé parmi les résidents de longue date dans des régions telles que Napa Valley où elle achète des maisons de vacances.

Pacaso a annoncé mardi un tour de table de 125 millions de dollars mené par SoftBank via son Vision Fund 2 de 40 milliards de dollars. SoftBank a soutenu Opendoor, DoorDash, Coupang, Didi et d’autres sociétés technologiques de grande valeur. Son investissement dans Pacaso est un vote de confiance dans la startup fondée par l’ancien PDG du groupe Zillow Spencer Rascoff et le fondateur de dotloop Austin Allison.

Le cycle de la série C, qui comprenait également la participation du principal investisseur immobilier Fifth Wall, valorise Pacaso à 1,5 milliard de dollars. Le financement total en fonds propres à ce jour s’élève à 217 millions de dollars, y compris une injection de fonds de 75 millions de dollars il y a à peine six mois.

Pacaso (prononcé comme “Picasso”) utilise des logiciels et des données pour permettre à un plus grand nombre de personnes de posséder une maison de vacances plus facilement en divisant la propriété en plusieurs parties différentes dans le cadre d’une LLC – de deux à huit propriétaires.

Pacaso achètera parfois une maison et trouvera ensuite des propriétaires ; il achète également des maisons après qu’un nombre suffisant de personnes s’intéresse à une propriété donnée. Il sert ensuite de représentant du propriétaire au nom du groupe, gérant diverses logistiques telles que la maintenance, le financement, le juridique, etc. Sa plate-forme logicielle aide les propriétaires à planifier et à réserver.

L’entreprise gagne de l’argent en facturant aux propriétaires des frais de service de 12% au moment de l’achat, plus des frais de gestion de 99 $/mois.

L’idée est de permettre à plus de personnes de posséder une maison de vacances – au moins une partie d’une – et de réduire les tracas qui peuvent venir de la copropriété.

Rascoff, qui a quitté Zillow en 2019, a qualifié l’ajustement du marché des produits de Pacaso d'”extraordinaire”.

“Ce produit a touché une corde sensible, et c’est excitant à voir”, a écrit Rascoff dans un article sur LinkedIn.

Mais tout le monde n’est pas aussi enthousiasmé par les affaires de Pacaso.

Des habitants de Sainte-Hélène, en Californie, une ville de la Napa Valley, lors d’un rassemblement pour exprimer leur soutien contre l’entrée de Pacaso dans le quartier. (Photo gracieuseté de Stop Pacaso Now)

Un groupe appelé Stop Pacaso Now s’est formé dans la région viticole de Californie, lancé par des résidents locaux qui disent que l’entreprise est « le moyen le plus récent pour les frères de la Silicon Valley et les vautours du capital-risque de gagner de l’argent rapidement à vos dépens : en transformant la maison de votre voisin en ce qui est essentiellement un temps partagé glorifié.

Pacaso a suscité la controverse plus tôt cette année après avoir acheté des maisons qui, selon les habitants, faisaient partie de l’inventaire des logements de la main-d’œuvre. La société a répondu en disant qu’elle revendrait la maison à un seul propriétaire et n’achèterait que des propriétés dans la région évaluées à plus de 2 millions de dollars, a rapporté Inman.

“Nous méprisons l’entreprise”, a déclaré David Appelbaum, un cadre technique de longue date qui vit dans le comté de Sonoma depuis 23 ans et fait partie du groupe de protestation. Il a déclaré que Pacaso “essaye de contourner les règles et réglementations existantes contre les vacances à court terme”.

Pacaso est catégorique sur le fait qu’il n’exploite pas de modèle de multipropriété, qu’Allison a décrit comme des «développements d’hôtels commerciaux» avec des centaines de chambres et des milliers de membres. Pacaso, d’autre part, permet aux gens d’acheter un bien immobilier au lieu d’acheter du temps, a-t-il déclaré. Son modèle interdit également l’activité de location et les grandes fêtes perturbatrices.

“C’est comme comparer un vélo à un autobus commercial”, a déclaré Allison. “Ce sont des types de classes d’actifs complètement différents.”

Le débat se déroule maintenant devant la Cour fédérale. Pacaso a poursuivi la ville de Sainte-Hélène dans la Napa Valley plus tôt cette année après avoir interdit l'entreprise pour avoir enfreint les lois interdisant la multipropriété.

Allison a déclaré que le contrecoup est causé par une “désinformation” sur Pacaso contribuant à la crise de l’abordabilité du logement. Il soutient que le modèle de copropriété de l’entreprise réoriente la demande de maisons de vacances du niveau médian vers les propriétés de luxe, ouvrant ainsi des opportunités de logements à prix modéré pour les acheteurs locaux.

“C’est en fait une partie de la solution de logement, pas une partie du problème”, a déclaré Allison.

Le PDG a également déclaré que la plupart des maisons de vacances restent vacantes pendant la majeure partie de l’année, tandis que les maisons Pacaso ont un taux d’utilisation de 90 à 95%.

« Il est préférable d’avoir des maisons utilisées toute l’année pour soutenir l’économie locale », a-t-il déclaré.

Appelbaum n’accepte pas cet argument.

« Vous n’êtes pas copropriétaire. Vous êtes un occupant de vacances de passage », a-t-il déclaré. « Vous ne vous joignez pas à des groupes locaux, vous n’envoyez pas vos enfants à l’école. Vous n’êtes pas membre de la communauté. Vous venez ici pour deux semaines de vacances, puis vous repartez.

Une partie de l’équipe de direction de Pacaso. Les co-fondateurs Spencer Rascoff (première rangée, deuxième en partant de la gauche) et Austin Allison (première rangée, centre) travaillaient auparavant chez Zillow Group. (Photo Pacaso)

Pacaso a annoncé aujourd’hui que le taux de chiffre d’affaires annualisé a atteint 330 millions de dollars. Au deuxième trimestre de cette année, Pacaso a attiré 1,8 million de visites sur son site Web et son application mobile, en hausse de près de 200 % par rapport au trimestre précédent. Son équipe répartie dans 20 États est également passée de 30 personnes à plus de 120 depuis janvier.

Pacaso a refusé de partager des mesures spécifiques sur le nombre de propriétaires ou de maisons vendues, mais a déclaré que cela avait aidé “des centaines” de personnes à trouver une résidence secondaire. Elle gère près de 200 millions de dollars d’actifs immobiliers. La société a contracté une dette d’un milliard de dollars en mars.

La startup profite de la hausse des ventes de maisons de vacances, entraînée en partie par la pandémie et du passage au travail à distance. Les ventes de maisons de vacances ont augmenté de 16,4% en glissement annuel en 2020 et de 57,2% au cours des quatre premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2020, selon la National Association of Realtors.

Et même si le marché immobilier se refroidit par rapport à des niveaux records, le modèle de Pacaso devient “plus intéressant dans un marché plus mou qu’un marché chaud, car c’est une façon plus responsable de posséder”, a déclaré Allison, qui a vendu le service de signature de documents immobiliers dotloop à Zillow en 2015.

« Dans les moments de correction, les gens n’arrêtent pas de vivre, ils rappellent simplement la façon dont ils dépensent », a-t-il déclaré.

Les propriétaires doivent conserver leur part d’une maison de vacances pendant au moins un an, mais peuvent ensuite la vendre à tout moment, soit à profit, soit à perte, selon les prix des logements.

Pacaso est désormais présent dans 25 destinations aux États-Unis. Il prévoit de se développer à l’international pour la première fois plus tard cette année en Espagne et prévoit de se lancer au Mexique et dans les Caraïbes l’année prochaine.

Gaingels, Greycroft, Global Founders Capital, Crosscut et 75 & Sunny Ventures ont également participé à la série C. Les autres bailleurs de fonds incluent l’ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer Jeff Wilke; Sukhinder Singh Cassidy et Theresia Gouw du Acrew Diversify Capital Fund; First American Financial; Maveron ; et Shea Ventures.