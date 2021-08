Les anciens employés de Curt Schilling reçoivent maintenant 14 à 20 % de leur salaire final de 2012

Curt SchillingPhoto : Jennifer Stewart (.)

L’ancien joueur de baseball et merde actuelle, Curt Schilling, a dirigé un studio de jeux vidéo pendant un certain temps, appelé 38 Studios, et lorsqu’il a été brusquement fermé en 2012, il devait beaucoup d’argent à beaucoup de gens.

Comme nous l’avions signalé à l’époque, 38 studios avaient été à un moment donné la pièce maîtresse des rêves de Rhode Island de devenir un centre technologique et avaient reçu 75 millions de dollars de fonds gouvernementaux pour l’aider à s’installer. Mais l’inexpérience de Schilling dans l’industrie et les performances de vente relativement médiocres du seul jeu majeur de 38 Studio, Kingdoms of Amalur, ont entraîné une fermeture si rapide que certains employés se sont retrouvés aux prises avec leurs anciennes hypothèques, et la plupart ont vu leur dernier chèque de paie disparaître. non payé.

Cela a conduit à des poursuites qui, après près d’une décennie, semblent maintenant terminées, Bloomberg signalant que les anciens employés reçoivent désormais des chèques par la poste. Bien sûr, même cette résolution ne s’est pas déroulée sans heurts ; certains signalent que les chèques ont été envoyés à la mauvaise adresse “car beaucoup d’entre eux ont déménagé plusieurs fois pour de nouveaux emplois au cours des années depuis la fermeture de 38 studios”, et leurs paiements ne seront que “14 ou 20%” de ce qu’ils étaient effectivement dû.

38 Studios ont déposé le bilan en 2012, mais en 2016, la SEC a également pris des mesures pour fraude à l’investissement, affirmant que « les investisseurs n’étaient pas pleinement informés lorsqu’ils ont décidé d’acheter les obligations que 38 Studios faisaient face à un déficit de financement même avec le produit du prêt et ne pouvaient pas se développer. le jeu vidéo sans sources de financement supplémentaires ».

La carrière de Schilling après 38 Studios, quant à elle, a inclus son embauche par ESPN, presque immédiatement licenciée par ESPN pour avoir publié de la merde haineuse, des révélations selon lesquelles il avait beaucoup de trucs nazis chez lui et plus récemment une grosse crise de pisse sur son exclusion légitime de le temple de la renommée du baseball.