Les anciens jeux Nintendo Switch se vendent mieux que les titres PS5 et Xbox

Nintendo continue de dominer absolument la concurrence en termes de ventes de jeux.

Le fabricant japonais de Switch avait huit des 20 jeux les plus vendus pour juillet 2021, selon la société d’analyse NPD Group, et la plupart de ces jeux ne sont même pas nouveaux.

The Legend of Zelda: Skyward Sword, qui vient de sortir en juillet, a pris la première place, battant les autres nouvelles versions Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin et Neo: The World Ends with You.

Les entrées complètes de Nintendo dans la liste des meilleures ventes étaient Mario Kart 8 à la quatrième place, le nouveau Mario Golf: Super Rush à six ans, Super Smash Bros. Ultimate à 10 ans, l’incroyable succès de l’année dernière Animal Crossing: New Horizons à 12 ans, Super Mario 3D World à 14 ans, The Legend of Zelda : Breath of the Wild à 17 ans, et enfin le Pokémon combiné : Épée/Bouclier à 18 ans.

Ce qui est vraiment étonnant à propos de ces chiffres, cependant, c’est qu’ils n’incluent aucun des chiffres de vente en ligne des titres. NPD est normalement capable d’extraire des données des ventes physiques et numériques, mais tous les jeux de Nintendo sont marqués d’astérisques indiquant « ventes numériques non incluses ».

Même ainsi, cela ne devrait pas être trop surprenant compte tenu des derniers rapports sur les bénéfices de Nintendo, ce qui était pour le moins positif. Dans ce document, nous avons appris que de plus en plus de gens achètent Mario Kart 8, qui a été lancé pour la première fois sur Wii U en 2014, par rapport à certains des jeux les plus récents de Nintendo. Et tandis qu’Animal Crossing: New Horizons ne se vend pas aussi bien que l’année dernière, c’est uniquement parce qu’il a fait des chiffres absolument dingues en 2020.

Alors oui, Nintendo s’en sort plutôt bien.

Le classement complet des ventes en dollars de NPD sur toutes les plateformes pour juillet est le suivant :

The Legend of Zelda: Skyward SwordCall of Duty: Black Ops: Cold WarMonster Hunter Stories 2: Wings of RuinMario Kart 8MinecraftMario Golf: Super RushMLB: The Show 21Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesCall of Duty: Modern Warfare (2019)Super Smash Bros. UltimateRatchet & Clank: Rift ApartAnimal Crossing: New Horizons Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2Super Mario 3D World Mortal Kombat 11Neo: The World Ends With YouThe Legend of Zelda: Breath of the WildPokémon: Sword/ShieldResident Evil: VillageAssassin’s Creed Valhalla