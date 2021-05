Les anciens joueurs veulent une “ action décisive ” dans la réforme de la gouvernance du football anglais ⋆ .

Une pétition parlementaire appelant à un régulateur indépendant dans le jeu anglais d’ici la fin de l’année a été lancée.

L’appel à l’action est venu dans une lettre ouverte signée par un certain nombre d’anciens joueurs et journalistes, dont Gary Neville, Jamie Carragher, Rio Ferdinand et Gary Lineker.

Le groupe a souligné la tentative d’échappée de la Super League européenne le mois dernier comme preuve de la nécessité de réformer la gouvernance du jeu.

«En tant que fans de football, nous avons été consternés par la tentative de créer une Super League européenne», a commencé la lettre.

«C’était une menace directe pour l’intégrité du jeu; détruisant le concept de mérite sportif et de compétition ouverte.

«Les partisans se sont réunis d’une seule voix pour s’opposer à la prise de pouvoir cynique d’un groupe de riches propriétaires. Les protestations furieuses ont été entendues et la séparation s’est effondrée.

La fondation de la Super League a incité le gouvernement conservateur à présenter l’examen mené par les fans qu’il avait promis dans son manifeste pour l’élection générale de 2019.

L’examen sera dirigé par l’ancienne ministre des Sports Tracey Crouch et évaluera la nécessité d’un régulateur indépendant.

La lettre ajoutait: «Sans intervention rapide et directe, le retour d’une Super League européenne sera une menace constante.

«Nous nous félicitons de l’examen du jeu par le gouvernement mené par les fans et espérons qu’il conduira à un changement durable sur un éventail de préoccupations importantes; y compris des stratégies coordonnées pour lutter contre le racisme, la représentation des supporters au sein des clubs, les questions LGBTQ, le coût des billets et la répartition des revenus. Tous ces objectifs peuvent être atteints si nous prenons des mesures décisives maintenant. »

La lettre a également appelé à une législation gouvernementale pour bloquer tout club tentant de quitter la pyramide du football.

La force du droit de la concurrence contre une telle échappée est également susceptible d’être considérée comme faisant partie de l’examen mené par les fans, les sources principales du jeu craignant que les chances de réussir à bloquer une action anti-concurrence si la Super League avait progressé étaient nulles. mieux que 50-50.

L’histoire continue

Les signataires de la lettre ont appelé à un régulateur qui pourrait «donner la priorité au bien plus large du jeu, plutôt que de permettre aux clubs d’agir uniquement dans leur propre intérêt».

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, ne pense pas qu’un régulateur indépendant dans le jeu anglais soit nécessaire (Mike Egerton / PA)

Interrogé sur son avis sur un régulateur indépendant, le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré la semaine dernière: «Je ne pense pas que nous devrions être opposés au changement de l’environnement réglementaire du football, mais je ne pense pas qu’un régulateur indépendant soit la réponse. À la question.

«Je défendrais le rôle de la Premier League en tant que régulateur de ses clubs au cours des 30 dernières années.

«Il est clair que nous avons eu quelques problèmes au cours des 18 derniers mois, mais il en va de même pour tous les secteurs industriels. Je ne pense pas qu’un organisme de réglementation indépendant soit nécessaire, mais cela ne veut pas dire que nous ne coopérerons pas pleinement avec l’examen de Tracey Crouch.

«Nous serons des participants volontaires qui écouteront et contribueront, et j’espère que nous trouverons la bonne formule.»

La Premier League prévoit de renforcer ses règles et règlements et de mettre en œuvre une charte des propriétaires pour empêcher toute tentative de rupture future.