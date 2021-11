Les anciens managers de Britney Spears chez Tri Star ont « beaucoup à cacher », déclare Mathew Rosengart

Britney Spears‘ d’anciens chefs d’entreprise ont des secrets profonds et sombres qu’ils ne veulent pas que le public connaisse … du moins c’est ainsi que son avocat interprète leur silence radio.

Matthieu Rosengart a envoyé une lettre à Tri Star Sports & Entertainment Group plus tôt cette semaine … réitérant sa demande de leur remettre un tas de documents. Plus précisément, il étudie exactement comment Lou Taylor’La société de s a dirigé la vie de Britney… financièrement et autrement.

Dans la lettre que TMZ a obtenue dans un dossier judiciaire, Rosengart dit qu’une chose qu’il a exigée – mais pas reçue – pendant plus de 6 semaines est le montant total des honoraires que Tri Star a prélevés sur Britney depuis 2008. Il dit : « L’échec continu de Tri Star répondre à cette question en dit long et conduit à la conclusion malheureuse et inexorable que Tri Star a beaucoup à cacher. »

Certaines sources intimement familières avec ses finances disent à TMZ … elles pensent que la valeur nette de Britney – estimée à 60 millions de dollars – devrait être 2 à 3 fois plus élevée que cela, et elles attribuent ce déficit à un détournement par des personnes associées à la tutelle.

La préoccupation de Rosengart va au-delà de l’argent, cependant. Il a également saisi l’allégation selon laquelle Tri Star avait joué un rôle dans l’espionnage de Britney en placer des appareils d’écoute dans sa chambre… comme le rapporte le plus récent documentaire du NY Times sur Brit et la tutelle.

Il affirme que les rapports sont plus que suffisants pour justifier le désir de Britney de passer au peigne fin tous les documents de Tri Star liés à la prétendue surveillance électronique.

Comme nous l’avons signalé, la société de Taylor a déposé sa réponse à Rosengart … qui comprend un démenti catégorique de Robin Greenhill, le bras droit de Taylor, que Tri Star avait quelque chose à voir avec la mise sur écoute de Britney.