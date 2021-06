Les anciens membres d’Accept Herman Frank et David Reece collaborent sur un nouveau projet

Ancien J’ACCEPTE membres Herman Franck et David Reece travaillent ensemble sur un nouveau projet.

Franc, qui fait la promotion de son cinquième album solo, “Deux pour un mensonge”, a annoncé la nouvelle de la collaboration dans une toute nouvelle interview avec Justin Smulison de Jace Média.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je travaille en ce moment – je travaille déjà depuis quelques mois [ago] — sur un autre projet que je veux faire avec un chanteur, un chanteur bien connu. Il a joué dans le même groupe que moi, mais nous n’avons jamais joué [in the band] en même temps.”

Lorsque Smulison deviné que Franc faisait référence à Reece, le guitariste a dit: “Comment le savez-vous? Bonne supposition.”

Herman a poursuivi en disant qu’il n’était pas impliqué dans Reecela collaboration continue de l’ex-TU FAIS/PÉCHEUR guitariste Andy Susemihl.

“[David is] faire son REECE album, comme je le sais, ” Franc mentionné. “Mais je suis en contact avec David. Hé, on verra. C’est comme Noël. Je pense que nous devons attendre encore quelques semaines.”

Herman rejoint J’ACCEPTE en 1982 peu avant la sortie du groupe “Instable et sauvage” album et quitte le groupe pour la première fois après l’arrivée des années 1983 “Des boules au mur” LP.

Lorsque J’ACCEPTE réunis pour des apparitions au festival en 2005, Herman s’est occupé des fonctions de deuxième guitare aux côtés du fondateur de l’axeman Loup Hoffmann, avec Stefan Schwarzmann assis derrière le kit.

Franc et Schwarzmann ont été impliqués dans J’ACCEPTEle retour avec le chanteur Marc Tornillo et est apparu sur les trois premiers albums studio du groupe réuni : 2010’s “Sang des nations”, 2012 “Stalingrad” et 2014 “Rage aveugle”.

Il y a deux ans, Herman Raconté Tout ce qui déchire sur sa décision de quitter J’ACCEPTE en décembre 2014 : « Il était juste temps de quitter le groupe. Disons-le ainsi : je voulais faire de la musique comme j’ai commencé. Je voulais avoir mon propre groupe. Je voulais ma propre musique et je voulais juste jouer mes propres leads. Ne pas suivre la guitare de quelqu’un. Je devenais trop vieux pour ça. C’est bien d’être un remplaçant, mais après quelques années, il est temps de passer à autre chose.

Reece a été recruté pour J’ACCEPTE‘s “Mange la chaleur” LP en 1989 suite au départ de Udo Dirkschneider. Reecela livraison plus aiguë de s’est opposée fortement à Dirkschneiderstyle distinctif de , et dans l’ensemble, l’album a été une déception critique et commerciale. À mi-chemin du “Mange la chaleur” tournée, les différences entre le groupe et Reece avait atteint son paroxysme, conduisant à l’altercation entre le chanteur et le bassiste Pierre Baltes à Chicago. À la fin de 1989, J’ACCEPTE l’avait raccroché.

David a parlé des circonstances qui ont conduit à sa dispute avec le bassiste lors d’une interview avec Métalliluola. Il expliqua: “Pierre avait dit à ma petite amie que j’avais une liaison. Et je lui ai demandé : « Le lui as-tu dit ? Et il a dit : ‘Oui.’ Alors je l’ai giflé. Cela l’a terminé. C’était mauvais avant ça, la communication. Les ventes de billets n’étaient pas bonnes. Nous ouvrions pour GUÊPE“

Il a poursuivi: “Je pense qu’ils pensaient vraiment qu’obtenir l’Américain [singer] dans, ils allaient briser les États-Unis. Mais J’ACCEPTE ne sont pas vraiment énormes en Amérique, comme [in Europe]. C’est pourquoi ils m’ont embauché — ils voulaient un changement. Et la tournée allait plutôt lentement. Nous avons d’abord fait une tournée aux États-Unis, [playing in the] clubs. C’était bien. Et puis nous sommes sortis avec GUÊPE et ÉGLISE EN MÉTAL, et c’était la moitié[-filled] pièces. Ils ressentaient donc le stress de cela et la communication était mauvaise. Donc ça se construisait.”

David a poursuivi en disant qu’il était désolé d’avoir agressé son ancien compagnon de groupe. “Pierre et je suis amis maintenant”, a-t-il déclaré, ajoutant que “c’était une mauvaise décision” qui avait été prise alors que lui et le reste du groupe subissaient “beaucoup de stress”. Être dans un groupe, ça peut être très dramatique. Il n’avait pas le droit de le lui dire, et je n’avais pas le droit de le gifler. Alors, je le regrette.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).