Les anciens membres d’Accept Udo Dirkschneider, Peter Baltes et Stefan Kaufmann se réunissent dans la vidéo “Every Heart Is Burning”

DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG, le projet mettant en vedette l’ancien J’ACCEPTE membres Udo Dirkschneider (voix), Pierre Baltes (basse) et Stefan Kaufmann (guitare), a sorti un nouveau single et une vidéo, “Chaque coeur brûle”. Découvrez-le ci-dessous.

DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG, qui est complété par Tu faisle fils de Sven Dirkschneider (tambours), Manuela Bibert (voix) et Mathias Dieth (guitare), a sorti son premier single, “Où volent les anges”, Septembre dernier. Un deuxième single, “Visage d’un étranger”, suivi en avril.

Le 27 août, les trois chansons sortiront sous le nom de “Ascendant” CD, un vinyle 12 pouces et un téléchargement.

DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG est:

Udo Dirkschneider – Chant principal, choeurs d’accompagnement



Pierre Baltes – Basse, voix principale, choeurs



Manuela Bibert – Chants principaux, chœurs



Stefan Kaufmann – Guitare rythmique, choeurs



Mathias Dieth – Guitare solo, choeurs



Sven Dirkschneider – Batterie, choeurs

Juillet dernier, Tu fais exclu la possibilité d’une réunion avec J’ACCEPTE. Le chanteur, qui a renoué pour la dernière fois avec J’ACCEPTE en 2005 pour un certain nombre de spectacles exclusifs, a discuté de la perspective d’une relation de travail renouvelée avec ses camarades de groupe lors d’une interview avec “Le spectacle Rock N Ragni”. Parlant du fait que Baltes et Kaufmann les deux apparaissent sur le dernier album de son TU FAIS projet, “Nous sommes un”, Dirkschneider a déclaré: “C’est, d’une certaine manière, une réunion si nous travaillions ensemble au niveau de l’écriture de chansons. C’était intéressant. Mais beaucoup de gens sont déjà venus [saying this opens the door to an ACCEPT] réunion. Et j’ai dit: “Quel genre de retrouvailles?” Il n’est pas possible de faire une réunion avec J’ACCEPTE. Il ne reste qu’un seul gars”, se référant au guitariste Loup Hoffmann. “Désolé, mais il n’y a pas de réunion avec J’ACCEPTE. Bien sûr, certaines personnes pensent : « Maintenant, il travaille déjà avec Peter et Stefan.’ Mais non. Oublie ça. [Laughs] Définitivement pas.”

En novembre 2019, Hoffmann Raconté Powermetal.cl qu’il n’a plus gardé contact avec Baltes après le départ du bassiste J’ACCEPTE un an plus tôt. “Malheureusement, quand quelqu’un quitte le groupe, il est toujours hors de vue, hors de l’esprit”, Loup expliqué. “C’est très triste. J’aurais aimé que ce ne soit pas ainsi, car nous sommes amis depuis si longtemps. Mais la réalité est que je n’ai pas vraiment eu de nouvelles de lui – même si je l’ai contacté plusieurs fois. Il est presque comme il veut disparaître ou il veut quitter complètement le monde de la musique. C’est triste et je ne comprends toujours pas très bien ce qui s’est réellement passé. Mais c’est comme ça, et on passe à autre chose. “

Kaufmann était le batteur de J’ACCEPTE sur neuf albums, mais a été contraint d’abandonner la batterie vers la fin de la course initiale du groupe après avoir subi une grave blessure au dos.

Stefan rejoint TU FAIS comme guitariste en 1996, après J’ACCEPTEla deuxième rupture de , et a enregistré neuf albums avec eux, dont sa plus récente sortie avec le groupe, 2011’s “Rev-Raptor”.

De retour en 2015, Hoffmann congédié Dirkschneidercommente que la formation du groupe à l’époque – qui comprenait Baltes et J’ACCEPTEchanteur de plus d’une décennie, Marc Tornillo — joué en direct “sans aucune émotion”. “C’est juste hilarant à ce stade”, Loup mentionné. “C’est juste une grosse blague dans nos vies. Et nous continuons notre vie, et nous faisons notre truc, et nous juste… Nous laissons ces choses passer et en rigolons. Il est en fait en quelque sorte notre attaché de presse, dans un chemin Il nous garde [in the news].”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).