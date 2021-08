Les anciens membres de Kiss et d’Iron Maiden, Triumph, Stryper, Marty Friedman et d’autres seront intronisés au Metal Hall Of Fame

TRIOMPHE, STRIPE, ancien MEGADETH guitariste Marty Friedman et les membres hérités de EMBRASSER et IRON MAIDEN sera intronisé dans le Temple de la renommée du métal le 12 septembre à 15 h 00, heure normale de l’Est, via une vidéo en direct gratuite en première mondiale. L’événement en direct, organisé par Cathy Rankin, sera présenté sur Volume.com/metalhalloffame.

Le Temple de la renommée du métal livestream est présenté par Deko Divertissement et Volume.com.

2021 Temple de la renommée du métal les intronisés comprennent :

EMBRASSER

* Doc McGhee, Gestionnaire : 1995-actuel



* Bill Aucoin, Gérant : 1973-1982 (À titre posthume)



* Bruce Kulick, Guitariste, 1984-1996



* Eric Carr, Batteur, 1981-1991 (À titre posthume)

TRIOMPHE

* Gil Moore



* Rik Emmett



* Mike Levine

IRON MAIDEN

* Paul Di’Anno, Chanteur, 1977-1981



* Blaze Bayley, Chanteur, 1994 -1999



* Derek Rigg (créateur de la mascotte IRON MAIDEN Eddie)

Marty Friedman (MÉGADETH)



STRIPE



Mark Weiss (photographe)

Présentateurs inclus dans le 2021 Temple de la renommée du métal la vidéo en direct comprend :

* Paul Stanley (EMBRASSER)



* Dee Snider (SOEUR TORSADÉE)



* Gus G. (FIREWIND, OZZY OSBOURNE)



* Jimmy Kay



* Frank DiMino (ANGE)



* Nigel Glockler (SAXON)



* Tim “Éventreur” Owens (JUDAS PRÊTRE, TERRE GLACÉE)



* Carrie Stevens



* Charlie Benante (ANTHRAX)



* Keith Roth



* mec glam rock



* Todd La Torre (QUEENSRŸCHE)



* Joey Vendetta



* Romain Fernandez (accepte pour Bill Aucoin)



* Bobby Rock



* Eric Chanteur (EMBRASSER)



* Lisa Lane Kulick



* Jeff Scott Soto (FILS D’APOLLON)



* Sara-Jean Bartky (accepte pour Eric Carr)



* Chris Jericho (FOZZY)

Le 2021 Temple de la renommée du métal La vidéo en direct présentera également des intronisations et des performances de galas passés dans le cadre du cinquième anniversaire de l’événement.

Pat Gesualdo, Temple de la renommée du métal président et chef de la direction a déclaré : « Les premières mondiales du 2021 Temple de la renommée du métal La vidéo de gala en direct est un excellent moyen d’inviter tous les fans de hard rock et de heavy metal du monde entier à participer à notre cérémonie annuelle d’intronisation.

“En 2021, nous avons dû faire une vidéo en direct enregistrée du gala en raison des restrictions de verrouillage de COVID-19. Nous sommes ravis qu’à partir de maintenant, le 2022 annuel Temple de la renommée du métal le gala sera de retour à la normale en janvier et se tiendra en personne.”

Le Temple de la renommée du métal tient l’annuel Temple de la renommée du métal gala de charité des célébrités. Il est dédié à enchâsser à jamais les musiciens emblématiques et les dirigeants de l’industrie musicale responsables de faire de la musique hard rock et heavy metal ce qu’elle est aujourd’hui. Leur contribution au genre est inestimable et ils continuent d’inspirer les fans du monde entier, de génération en génération.

Le Temple de la renommée du métal fait partie de l’organisation à but non lucratif 501 (C)(3) PAPA (Tambours Et Handicap). PAPA fournit des services gratuits de thérapie et de plaidoyer pour les enfants ayant des besoins spéciaux et les anciens combattants blessés dans les établissements de santé, les écoles et les centres communautaires dans plus de 15 pays.

