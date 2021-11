Les anciens membres d’Iced Earth Matt Barlow et Freddie Vidales sortent le nouveau clip de Ashes Of Ares « By My Blade »

CENDRES D’ARE, le groupe mettant en vedette l’ancien TERRE GELÉE membres Matt Barlow et Freddie Vidales, sortira son troisième album studio, « Empereurs et fous », le 21 janvier 2022 via RUGIR! Rocher des anges. Le clip officiel du premier single du LP, « Par ma lame », peut être vu ci-dessous.

Neuf ans après la formation CENDRES D’ARE, Barlow et Vidales revient avec un LP qui voit le duo prendre l’obscurité et l’agressivité de leur effort précédent, » Puits des âmes « , à un échelon supérieur. Le processus d’écriture a commencé presque immédiatement après » Puits des âmes « a été libéré. Comme d’habitude, ce fut un véritable effort de collaboration entre les deux, avec des idées provenant de l’une ou de l’autre, puis évoluant et s’affinant à ce qui est présenté sur « Empereurs et fous ». Le flux de l’album est conçu pour garder les auditeurs sur le qui-vive tout en les amenant d’hymnes rapides, lourds et percutants à des morceaux sombres, mélancoliques et émotionnels. L’album se termine par l’épopée de onze minutes « La complainte du monstre » qui présente l’union des forces imaginée depuis longtemps entre Barlow et un autre ancien TERRE GELÉE chanteur, Tim « Éventreur » Owens.

« Empereurs et fous » sera publié sous forme de CD digipak, de vinyle éclaboussé turquoise/noir limité (300 exemplaires dans le monde), de vinyle éclaboussé rouge/noir limité (300 exemplaires dans le monde) et de streaming numérique et format de téléchargement.

« Empereurs et fous » a été produit par CENDRES D’ARE, et mixé et masterisé par Byron Filson à Enregistrement des méchants à Phoenix, Arizona. L’illustration de la couverture a été créée par Kamil Pietruczynik.

Liste des pistes :

01. Une ville en décomposition (introduction)



02. Je suis la nuit



03. Notre dernier lever de soleil



04. Amorcé



05. Où Dieu craint d’aller



06. Empereurs et fous



07. Par ma lame



08. Ce que demain apportera



09. Le trône de fer



dix. Disparu



11. Trône d’iniquité (piste exclusive au CD)



12. La complainte du monstre

CENDRES D’ARE est:

Matt Barlow – Voix



Freddie Vidales – Guitares, Basse

Invités:

* Batterie sur toutes les pistes par Van Williams



* Intro au clavier composée par Jonas Weingarten



* Premier solo « Le Trône de Fer » par Wiley Arnett de REICH SACRÉ



* Deuxième solo « Le Trône de Fer » par Charlie Marc



* Deuxième solo « La complainte du monstre » par Bill Hudson



* Voix des invités « La complainte du monstre » par Tim « Éventreur » Owens



* Claviers « La complainte du monstre » par Brian Trainor

Décembre dernier CENDRES D’ARE a sorti l’EP vinyle noir de 12 pouces, « Trône de l’iniquité ». Limité à 300 exemplaires, l’EP contenait un nouveau CENDRES D’ARE chanson, « Trône de l’iniquité », ainsi que deux reprises, CHICAGO‘s « 25 ou 6 à 4 » et KANSAS‘s « Poussière dans le vent ».

CENDRES D’AREle deuxième album de, » Puits des âmes « , sorti en novembre 2018 via RUGIR! Rocher des anges. C’était la suite de CENDRES D’AREle premier album éponyme de , qui est sorti en septembre 2013 via Explosion nucléaire.

Il y a trois ans, Barlow Raconté « Le spectacle de métal classique » À propos CENDRES D’ARE: « Parfois, il est difficile d’échapper aux comparaisons [to ICED EARTH], parce que ma voix est toujours ma voix quoi qu’il arrive, et je vais toujours livrer les choses émotionnellement comme je l’ai fait avant, donc les gens vont toujours faire des comparaisons avec TERRE GELÉE, et c’est bien ; Je suis complètement cool avec ça. Je suis fier de mon temps dans TERRE GELÉE, fier de tout ce que j’ai fait avec eux, fier d’eux en ce moment, continuant et bouffant le cul. Je n’ai donc aucun problème avec cela — les comparaisons. Mais cela étant dit, je veux CENDRES d’avoir aussi sa propre identité. Je pense, encore une fois, en tant que partenaire d’écriture, Freddie mérite cela – il mérite d’avoir sa propre identité dans CENDRES — et je pense que c’est vraiment important ; c’est ce que nous nous efforçons de faire. Et aussi, hé, mec, il y a déjà un TERRE GELÉE là-bas; ils sont en tournée et ils se défoncent, comme je l’ai déjà dit. Pourquoi voudrais-je faire TERRE GELÉE truc? »



