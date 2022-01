Les anciens modèles Honda et Acura touchés par le bug Y2K22 qui réinitialise les horloges il y a 20 ans

Les propriétaires d’anciens modèles Honda et Acura ont démarré leurs voitures le jour du Nouvel An, pour découvrir que leurs véhicules se sont transformés en machines à remonter le temps, selon un rapport de Jalopnik. Au lieu de passer en douceur à l’année 2022, les horloges des voitures ont fait un bond de 20 ans en arrière, et Honda dit qu’un correctif pourrait prendre des mois.

Mon horloge @Honda 2007 CR-V désormais inutile en 2022; se réinitialise à 2:00 MST le 1/1/2002 après chaque démarrage. Débordement d’entier signé 32 bits de aammjjHHMM ? Un int non signé le résoudrait-il? C’est critique dans le temps. 😉 Des milliers d’entre nous ont besoin d’une mise à jour logicielle ! pic.twitter.com/BSGCaxnMmx – Sumner Hushing (@_______shushing) 4 janvier 2022

Comme l’a repéré Jalopnik, des rapports de problèmes d’horloge numérique sont apparus sur les forums Honda et Acura partout sur Internet, le problème n’affectant que les véhicules plus anciens avec navigation. On ne sait pas exactement quelles années sont affectées, mais à en juger par les rapports des utilisateurs, il semble que le problème soit répandu dans les modèles sortis de 2006 à 2014 aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Peu importe l’année ou le modèle, le problème Y2K22 se manifeste de la même manière – la date indiquée sur le système de navigation a été ramenée à l’année 2002 et affiche une heure à plusieurs heures. Certains utilisateurs mentionnent que l’horloge radio séparée affiche également une heure incorrecte, et même s’ils tentent de modifier manuellement l’heure et la date, le système ne semble pas enregistrer ces modifications.

« American Honda est conscient d’un problème potentiel lié à l’affichage de l’horloge sur certains anciens modèles Acura et Honda équipés de systèmes de navigation », a déclaré le porte-parole de Honda, Chris Naughton, à The Verge. « Nous enquêtons actuellement sur ce problème pour déterminer les contre-mesures possibles et n’avons aucun détail supplémentaire à partager pour le moment. »

Le problème peut être lié à un oubli de codage

Un article sur le forum des propriétaires de CR-V montre une réponse plus détaillée de Honda aux États-Unis et au Royaume-Uni, le représentant américain notant que les conducteurs pourraient rencontrer le problème de janvier à août 2022 et que le système « se corrigera automatiquement ». lui-même après cette période. Pendant ce temps, le porte-parole du Royaume-Uni ne fournit pas de calendrier exact pour le correctif, mais déclare que le « département technique Honda travaille actuellement sur ce problème » et qu' »un bulletin de service sera envoyé à nos concessionnaires de Honda UK sur la façon de résoudre ce problème. . «

Selon Jalopnik, il est possible que le problème soit causé par une complication de codage. Jacalar, un utilisateur du forum Drive Accord, dit qu’après avoir plongé dans le menu de diagnostic de leur système de navigation, ils ont remarqué que la date sur le GPS était fixée au 19 mai 2002, soit il y a 1 024 semaines.

Comme l’explique Jalopnik, un GPS utilise un point de départ, autrement appelé une époque, pour déterminer la date et l’heure. Ces informations sont envoyées aux appareils GPS dans une chaîne de 10 chiffres binaires qui représentent la semaine en cours, qui commence à zéro et se termine à 1 023 – le nombre est censé revenir à zéro la semaine 1 024. Depuis que la première semaine zéro a été définie le 6 janvier 1980, nous assistons à un changement de numéro de semaine GPS à grande échelle tous les 19,7 ans, le premier ayant lieu en août 1999 et le plus récent le 6 avril 2019. Il est possible que le logiciel de navigation de Honda n’a pas tenu compte du fait qu’un retournement se produisait le jour du Nouvel An, potentiellement en raison d’un oubli de codage, provoquant le retour des systèmes de navigation au début du calendrier défini.

Apparemment, ce n’est pas la première fois que les horloges des Honda et Acura sont affectées par un problème aussi étrange. Le 16 août 2017, jour qui coïncide avec le 40e anniversaire de la mort d’Elvis Presley, les systèmes de navigation des anciens modèles Honda et Acura ont complètement échoué et se sont mystérieusement bloqués à 0:00.