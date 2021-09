Les anciens patrons de Keith ‘Roaring Kitty’ Gill condamnés à une amende pour les actions de meme

in

Capture d’écran : Congrès américain / YouTube

La dernière fois que nous avons vu DeepFucking Value, alias Roaring Kitty, alias Keith Gill, il témoignait devant le Congrès et était accusé de manipulation de marché pour sa part dans la montée en puissance des actions GameStop plus tôt cette année. Maintenant, son ancien employeur, MassMutual, a été condamné à une amende pour la conduite de Gill alors qu’il travaillait là-bas.

Comme le rapporte le New York Times, les “pom-pom girls incessantes de Gill pour les actions de GameStop” alors qu’il était employé chez MassMutual était en partie le problème de l’entreprise, les responsables de l’État affirmant qu’ils “n’avaient pas supervisé de manière adéquate ses activités commerciales et en ligne, ainsi que celles des autres agents”, et que “Monsieur. Gill effectuait des opérations pour le compte de trois autres personnes non affiliées à MassMutual sans l’approbation de l’assureur.

William F. Galvin, le secrétaire du Commonwealth du Massachusetts déclare : « En ce qui concerne MassMutual, ils étaient manifestement totalement fautifs pour ne pas l’avoir supervisé. Je veux dire, c’était au-delà d’une petite affaire de négligence. C’était complet et minutieux.

Gill travaillait chez MassMutual tout en donnant initialement des conseils sur les actions de GameStop sur des plateformes comme Reddit et YouTube, et n’a démissionné de son poste qu’en janvier. En plus du fait que MassMutual n’a pas « supervisé adéquatement » sa conduite, il a également été accusé d’avoir négocié pour le compte de trois autres personnes sans obtenir l’approbation de son employeur, ce qu’un courtier doit faire.

Cette enquête de l’État n’a conduit à aucune accusation et n’a pas impliqué directement Gill. Au lieu de cela, MassMutual a accepté une amende de 4 millions de dollars, tout en acceptant « un examen de conformité indépendant et d’autres mesures », tout en refusant d’admettre sa culpabilité ou de nier les accusations. Une enquête distincte sur Gill lui-même et ses propres actions reste en cours dans le Massachusetts, tout comme un recours collectif.

G/O Media peut toucher une commission

Gill et d’autres ont commencé à se faire un nom sur le subreddit WallStreetBets pour le stock de GameStop, qui était dans le réservoir depuis l’augmentation des ventes de jeux numériques à partir de la mi-2019. D’autres observateurs ont commencé à remarquer que l’action GameStop était massivement vendue à découvert par certains grands fonds spéculatifs. Cela créerait une boucle de rétroaction par laquelle les investisseurs, y compris les traders amateurs sur des plateformes sans commission comme Robinhood, pourraient faire monter le prix simplement en en achetant de plus en plus.

Ces dynamiques de marché, combinées au battage médiatique sur WallStreetBets, à la facilité d’effectuer des transactions sur votre téléphone et aux mouvements des grands investisseurs institutionnels, ont finalement transformé GameStop en une bulle boursière mème qui a culminé à plus de 450 $ fin janvier avant de retomber sur terre au début Février.