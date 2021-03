Les anciens promoteurs ne peuvent pas suggérer de programme de relance en vertu de la loi sur les sociétés: Cour suprême

La NCLT, en mai 2018, a permis à l’ancien promoteur de convoquer des réunions entre actionnaires et créanciers au motif que l’objectif plus large d’IBC était de maintenir les entreprises en activité.

La Cour suprême a jugé lundi que le promoteur d’une société en liquidation sous IBC ne peut pas proposer un «schéma de compromis et d’arrangement» pour la relance avec les prêteurs même s’il n’y a pas de plans de résolution soumis pour la société débitrice.

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a confirmé le point de vue du National Company Law Appellate Tribunal selon lequel l’article 29A de l’IBC interdisait spécifiquement aux anciens promoteurs de participer au processus d’insolvabilité et cette disqualification s’étendait également à une proposition de reconstitution en vertu de l’article 230 de la loi sur les sociétés.

«… Nous constatons que l’interdiction posée par le Parlement à l’article 29A et à l’article 35 (1) (f) de l’IBC doit également se rattacher à un système de compromis ou d’arrangement en vertu de l’article 230 de la loi de 2013, lorsque la société est en liquidation sous les auspices du CIB. En tant que tel, le règlement 2B du règlement sur le processus de liquidation, en particulier la disposition du règlement 2B (1), est également constitutionnellement valide », a déclaré la cour suprême en rejetant les appels interjetés par Arun Kumar Jagatramka, ancien promoteur de Gujarat NRE Coke.

Jagatramka a été autorisée par le National Company Law Tribunal à négocier un compromis entre la société et ses prêteurs après qu’aucune offre n’a été reçue pour la société dans la période de 270 jours prescrite. La NCLT, en mai 2018, a permis à l’ancien promoteur de convoquer des réunions entre actionnaires et créanciers au motif que l’objectif plus large d’IBC était de maintenir les entreprises en activité.

Cependant, lors d’un appel de Jindal Steel and Power, un créancier non garanti de Gujarat NRE Coke, le NCLAT a statué en octobre 2019 qu’en l’absence d’offres, une société serait mise en liquidation et les promoteurs ne pouvaient pas être invités à organiser des règlements simplement pour conserver l’entreprise une entreprise en activité. Le tribunal d’appel a jugé qu’une personne qui n’était pas éligible en vertu de l’article 29A de l’IBC à soumettre un plan de résolution, était également empêchée de proposer un plan de compromis et d’arrangement en vertu de l’article 230 de la Companies Act, 2013.

Cela a été contesté par Jagatramka devant le CS au motif que la loi de 2013 autorisait des «compromis ou arrangements» entre les entreprises et leurs prêteurs en vertu de l’article 230. En l’absence d’une disqualification, le NCLAT n’aurait pas pu lire l’inéligibilité en vertu de l’article 29A de la IBC dans l’article 230 et cela équivaudrait à un recadrage judiciaire de la législation par le NCLAT, ce qui est inadmissible, a déclaré l’ancien promoteur.