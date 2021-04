Les anciens rivaux s’affrontent dans un match clé aux deux extrémités du tableau de la Premier League

Les anciens rivaux Liverpool et Newcastle s’affrontent lors du coup d’envoi tôt samedi dans un match clé aux deux extrémités du tableau de la Premier League.

Liverpool, qui a fait match nul avec Leeds lundi soir, a du mal à se classer parmi les quatre premiers cette saison et doit gagner ce week-end.

Liverpool et Newcastle s’affrontent dans un grand match de Premier League ce week-end

Les Reds ont également été impliqués dans la fureur de la Super League européenne cette semaine et voudront commencer à rattraper leurs fans découragés.

Newcastle, quant à lui, n’est toujours pas à l’abri de la relégation mais a remporté ses deux derniers matchs de haut niveau.

Ces deux hommes ont fait match nul 0-0 dans le nord-est en décembre, mais ont disputé des matchs classiques au fil des ans.

talkSPORT sera à Anfield pour vous apporter toute l’action de ce qui pourrait être un autre classique.

Liverpool v Newcastle: comment écouter

Ce match débutera à 12h30 le samedi 24 avril.

La couverture complète d’Anfield sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 11h.

Reshmin Chowdhury sera votre hôte et les commentaires viendront de Clive Tyldesley et Trevor Sinclair.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Liverpool de Jurgen Klopp pourrait manquer le top quatre de la Premier League Liverpool v Newcastle: Actualités de l’équipe

Le défenseur de Liverpool Nat Phillips ne s’est pas remis d’une blessure aux ischio-jambiers à temps pour affronter Newcastle.

L’arrière central est revenu à l’entraînement léger après avoir raté le match nul de lundi à Leeds, mais n’est pas assez en forme pour être considéré pour l’équipe.

Curtis Jones est de retour après une absence de trois matchs avec un problème musculaire, tandis que toutes les craintes concernant la forme physique de l’attaquant Diogo Jota ont été apaisées.

L’attaquant de Newcastle Allan Saint-Maximin sera apte à affronter les champions.

Le Français a boité de la victoire 3-2 du week-end dernier contre West Ham avec un problème de cheville, mais s’est entraîné toute la semaine et est disponible pour la sélection.

Callum Wilson, qui a fait deux apparitions en tant que remplaçant après son retour d’un licenciement à long terme pour les ischio-jambiers, est également en forme.

Fabian Schar est également de retour à l’entraînement après une blessure au genou, mais ce match arrivera probablement trop tôt pour lui alors que Karl Darlow, Isaac Hayden, Jamaal Lascelles et Ryan Fraser sont tous absents.

Newcastle s’est amélioré ces dernières semaines mais n’est pas encore en sécurité Liverpool v Newcastle: Statistiques et faits du match Liverpool est invaincu lors de ses 24 derniers matches de championnat à domicile contre Newcastle (W20 D4) depuis une défaite 0-2 en avril 1994. Liverpool dans le match inversé a mis fin à une série de cinq défaites consécutives contre les Reds. Cependant, les Magpies restent sans victoire lors de leurs huit dernières rencontres de championnat avec Liverpool (D3 L5) depuis une victoire 2-0 à domicile en décembre 2015.Il y a eu 3,12 buts par match lors des rencontres de Premier League entre Liverpool et Newcastle (159 buts en 51 matchs), le ratio le plus élevé de l’un des 31 matches à avoir été disputés au moins 50 fois dans la compétition.Newcastle n’a remporté qu’un seul de ses 25 matchs à l’extérieur de Premier League contre des champions en titre (D7 L17), perdant les cinq derniers en une ligne par un score total de 20-3 depuis sa victoire contre Manchester United 1-0 en décembre 2013.Liverpool a perdu 13 points après avoir remporté des positions en Premier League cette saison, deux de plus que lors des deux dernières campagnes combinées (6 en 2018-19, 5 en 2019-20) .Newcastle United a remporté ses deux derniers matchs de Premier League, autant que lors de leurs 19 précédents (D6 L11). Les Magpies en ont remporté trois pour la dernière fois de suite en novembre 2018 sous Rafael Benitez, tandis que l’actuel entraîneur Steve Bruce a enregistré pour la dernière fois trois victoires consécutives de haut niveau en janvier 2009 avec Wigan Athletic – il s’agit du 254e match de Premier League de Bruce depuis lors. le premier but de chacun de leurs sept derniers matches de championnat à domicile, mais ils sont revenus pour remporter leur dernier match de ce type contre Aston Villa (L6). La dernière équipe à concéder le premier but en huit matchs consécutifs à domicile de Premier League a été Sunderland entre mars-août 2008. Trent Alexander-Arnold de Liverpool a été impliqué dans trois buts lors de ses trois dernières apparitions en Premier League (1 but, 2 passes), comme beaucoup comme dans ses 24 précédents dans la compétition. Il a marqué ou aidé un but pour la dernière fois en quatre matchs de championnat consécutifs entre avril et août 2019 (6 passes décisives en 5 matchs consécutifs) .Joe Willock a marqué trois buts en neuf matches de Premier League pour Newcastle, après avoir marqué une seule fois en 40 matchs de championnat pour Arsenal. . Les trois buts de Willock ont ​​valu cinq points à Newcastle, seuls les buts de Callum Wilson étant plus précieux pour les Magpies cette saison (9). Newcastle a remporté 37% des matchs quand Allan Saint-Maximin a joué en Premier League cette saison (7 / 19), contre 15% sans lui (2/13).