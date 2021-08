Les anciens utilisateurs de Google+ reçoivent enfin leur règlement : essayez de ne pas tout dépenser au même endroit

Les anciens utilisateurs de Google+ obtiennent enfin leur dû d’un procès intenté en 2018 contre l’entreprise : un énorme 2,15 $.

La plainte a été déposée après qu’il a été signalé que Google n’a pas divulgué une vulnérabilité de trois ans qui a laissé environ 50 millions de clients exposés sur la plate-forme. Selon le site Web de l’affaire, Google a nié “tout acte répréhensible et toute responsabilité que ce soit”, affirmant que les bogues n’avaient causé aucun préjudice ni dommage à quiconque utilisait la plate-forme.

Cependant, en 2020, Google a accepté un règlement de 7,5 millions de dollars qui serait réparti entre tous les demandeurs utilisant la plate-forme. Il était initialement estimé à environ 12 $ par demande, bien que ce chiffre dépende toujours du nombre de personnes ayant soumis des demandes admissibles.

Selon le site Web de l’affaire, près de 2 millions de personnes ont soumis des réclamations valides dans le cadre de la poursuite, dont la date limite était le 8 octobre de l’année dernière. Comme l’a souligné Ars Technica, la distribution des paiements a commencé le 2 août via PayPal ou ACH et se poursuivra jusqu’au 14 août.

Google+ était une plate-forme de médias sociaux lancée en 2011 sur le Web et les meilleurs téléphones Android en réponse à la présence croissante de Facebook. Malheureusement, la plate-forme n’a jamais vraiment décollé, la société admettant à l’époque que “90 % des sessions utilisateur Google+ durent moins de cinq secondes”. La plate-forme a finalement été fermée, mais pas avant que les failles de sécurité n’aient été découvertes.

Si vous avez soumis une réclamation, vous pouvez probablement vous attendre à recevoir un paiement si vous ne l’avez pas déjà reçu. Maintenant, qu’allez-vous faire avec votre paiement exorbitant ?

