Les anciens visas sont annulés ; Les ressortissants afghans devraient obtenir un e-Visa pour venir en Inde

Tous les visas électroniques qui avaient été délivrés aux ressortissants afghans ont été annulés car nombre d’entre eux ont perdu leur passeport au milieu de la situation qui prévaut dans ce pays. Le gouvernement indien a de nouveau annoncé que les ressortissants afghans souhaitant se rendre en Inde doivent uniquement être munis d’un e-Visa. Comme cela a été signalé plus tôt, le gouvernement avait introduit la semaine dernière le visa e-Emergency X-Misc, pour aider à rationaliser le processus de visa.

Pourquoi cela a-t-il été décidé ?

Des sources ont confirmé que « de nombreux ressortissants afghans qui souhaitent venir en Inde à bord des vols spéciaux devraient avoir un e-Visa. Cette décision a été prise au vu de la situation dans ce pays où de nombreuses personnes ont perdu leur passeport. Ainsi, tout visa délivré antérieurement est annulé pour des raisons de sécurité. »

Au ministère des Affaires étrangères (MEA), une cellule spéciale afghane 24h/24 et 7j/7 a été mise en place. Celui-ci est occupé par 7 à 8 jeunes officiers du service extérieur indien (IAF) 24 heures sur 24. Plusieurs lignes téléphoniques avec des installations WhatsApp ainsi qu’un identifiant de messagerie spécial ont été créés pour aider ceux qui souhaitent venir en Inde.

Alors que la plupart des ressortissants indiens ont été rapatriés d’Afghanistan, plusieurs autres souhaitent être évacués de là-bas alors que la situation sécuritaire dans ce pays se détériore.

La cellule spéciale de la MEA travaille en étroite coordination avec d’autres divisions du ministère afin d’aider à rationaliser le processus d’évacuation. Cela est devenu important car la mission indienne et les consulats de ce pays ont été temporairement fermés.

L’Inde a déployé le C-17 Globemaster III de l’Indian Air Force de la compagnie Boeing et a ramené des citoyens indiens et des ressortissants afghans à bord de plusieurs vols au départ de ce pays. Le vol décolle de la base aérienne Hindan et atterrit à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul pour récupérer ceux qui souhaitent être évacués. L’ensemble de ce processus est étroitement surveillé et coordonné par le MEA.

De nombreux évacués sont venus à bord des vols commerciaux de Vistara, Air India et IndiGo depuis Douchanbé au Tadjikistan et Doha au Qatar. Ces ressortissants avaient été évacués par les forces américaines et de l’OTAN et de là ils ont embarqué sur les vols spéciaux.

Les vols au départ de l’aéroport de Kaboul sont gérés par les forces américaines et de l’OTAN. Les forces américaines devraient quitter complètement l’Afghanistan d’ici la fin de ce mois.

Tests COVID

Au milieu de ces vols d’évacuation, à son arrivée en Inde, chaque passager doit subir des tests RT-PCR.

Lignes d’assistance en MEA

Ceux qui souhaitent venir en Inde depuis l’Afghanistan peuvent soit envoyer leur requête par WhatsApp, soit envoyer un e-mail et ils recevront une réponse immédiate.

Bien que l’identifiant de courrier électronique spécial soit : SituationRoom@mea.gov.in, il existe trois numéros d’assistance téléphonique WhatsApp, notamment : +91 8010611290, +91 9599321199, +91 7042049944.

Il existe également des numéros de téléphone : +91-11-49016783, +91-11-49016784, +91-11-49016785.

