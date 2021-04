Les ancres MSNBC et CNN perpétuent des mensonges à propos de l’opération Warp Speed ​​⋆ .

L’ancre de MSNBC, Nicole Wallace, a déclaré mercredi que «l’opération Warp Speed ​​de l’ancien président Donald Trump n’avait rien fait pour mettre une aiguille dans le bras. [of the American people]. » De même, Gloria Berger de CNN a affirmé que «tout le monde comprend que l’opération Warp Speed ​​s’est déroulée sous Joe Biden». Ces déclarations sont toutes les deux fausses.

Elle l’a effectivement dit. pic.twitter.com/eaPsRC97qD – James Hewitt (@JamesOHewitt) 29 avril 2021

Sur CNN, Gloria Borger affirme que “tout le monde comprend que l’opération Warp Speed ​​s’est déroulée sous Joe Biden.” Personne n’émet de correction. pic.twitter.com/cHBvTde32w – Townhall.com (@townhallcom) 29 avril 2021

Alors que les médias d’entreprise aiment saluer le président Joe Biden comme responsable de la vaccination croissante du peuple américain, Trump a annoncé l’opération Warp Speed ​​en tant qu’initiative de développement de vaccins public-privé en mai 2020. Au moment de son annonce, elle visait à « disposeront d’importantes quantités d’un vaccin sûr et efficace pour les Américains d’ici janvier 2021. » À ce jour, 331 millions de doses ont été distribuées.

Biden s’est attribué le mérite du rythme et du développement du vaccin en mars, ignorant complètement l’initiative préexistante de Trump avec des groupes biomédicaux privés pour distribuer le vaccin au public. Le jour de l’inauguration de Biden, 1,5 million de vaccins avaient déjà été administrés, comme cité par les Centers for Disease Control and Prevention.

Comme Factcheck.org l’a noté en février, l’affirmation antérieure de Biden selon laquelle l’administration Trump «n’a pas commandé suffisamment de vaccins» est fausse. La Maison Blanche avait précédemment mis en place des options pour les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna et conclu des contrats pour des doses supplémentaires sous réserve de l’approbation de la Food and Drug Administration.

Le 28 janvier, l’administration Trump avait déclaré dans un rapport que “… il y a au moins un milliard de doses de vaccin sous contrat en janvier 2021” et “[m]De plus, le gouvernement peut acquérir des doses supplémentaires en levant des options ou en signant de nouveaux accords. »

En d’autres termes, avant que Biden ne prenne ses fonctions, la Maison Blanche se préparait déjà à délivrer des doses de vaccin en plus de ses plafonds précédents. Pfizer et Moderna ont tous deux accepté de fournir 400 millions de doses avant l’inauguration de Biden.

Le jour où Biden est devenu président, les vaccinations ont atteint un niveau record. Biden a affirmé en janvier qu’il mettait en œuvre un «effort de guerre» pour faire vacciner 100 millions de personnes au cours de ses 100 premiers jours, mais Trump avait déjà accompli cela. Les vaccins Moderna et Pfizer ont été développés sous Trump en un temps record grâce à un partenariat avec le secteur privé. Les deux ont un taux d’efficacité proche de 94%.

La Maison Blanche a utilisé le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Défense pour coordonner avec les entreprises privées. Même avant que la Food and Drug Administration n’approuve les vaccins dans le cadre d’une procédure d’urgence, Trump a pris la décision d’acheter des centaines de millions de doses. L’ancien président l’a fait en vertu de la loi sur la production de défense. En avril dernier, Trump a également utilisé cette loi pour accélérer la production de masques et de ventilateurs N95.

Pourtant, les têtes parlantes dans les médias d’entreprise perpétuent des mensonges concernant le déploiement des vaccins, tout cela pour refuser le crédit à Trump.