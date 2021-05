Les Andalous et les Galiciens ont les taux d’obésité les plus élevés d’Espagne

24/05/2021 à 8h30 CEST

L’obésité est déjà un problème de santé publique dans notre pays. C’est pourquoi la communauté médicale et scientifique investit du temps et des efforts dans la lutte contre les effets que le surpoids peut provoquer.

Et en période de pandémie, la situation n’a fait qu’empirer. Selon un article scientifique publié fin août dans la revue JAMA, il soulignait que les personnes en surpoids ont un risque 46% plus élevé de contracter un coronavirus, 113% de risque d’hospitalisation plus élevé pour COVID-19, 78% de risque plus élevé d’admission à l’USI par rapport à la population de poids normal. De plus, leur risque de mortalité est 48% plus élevé.

Pour connaître en profondeur la situation de l’obésité dans notre pays, le Etude nutritionnelle de la population espagnole (ENPE) dont les résultats sont inquiétants. Selon cette étude, 53,6% des Espagnols sont obèses ou en surpoids.

A) Oui, 22% des Espagnols souffrent d’obésité, sans différences entre les hommes et les femmes, etl 31,6% sont en surpoids, étant significativement plus élevé chez les hommes.

L’obésité et le surpoids augmentent avec l’âge, atteignant le taux le plus élevé dans le groupe de population de 65 ans et plus. Ces nouvelles données ont été publiées dans Journal espagnol de cardiologie (REC),

Par communautés autonomes, les Andalous et les Galiciens sont ceux qui ont les taux d’obésité les plus élevés, en particulier 26,7% de leur population. Ils sont suivis de près par la Principauté des Asturies (26,2%) et la Région de Murcie (25,7%).

À l’extrême opposé, avec des taux d’obésité plus faibles, on trouve les îles Baléares avec 11,7% d’obésité dans sa population, la Catalogne (16,1%) et le Pays basque (16,5%).

Communauté autonome En surpoids Obésité Andalousie 37,3% 26,7% Aragon 35,9% 24,4% Principauté des Asturies 37,4% 26,2% les îles Baléares 31,8% 11,7% îles Canaries 35,1% 23,1% Cantabrie 37,6% 18,4% Castilla La Mancha 38,9% 22,0% Castille et Leon 36,5% 21,5% Catalogne 34,7% 16,1% Estrémadure 36,6% 20,2% Galice 37,7% 26,7% La communauté de Madrid 34,9% 25,2% Communauté Forale de Navarre 34,0% 20,8% Pays Basque 35,1% 16,5% Région de Murcie 38,6% 25,7% La Rioja 36,9% 20,1% Communauté valencienne 34,3% 22,7%

Mais pourquoi ces différences sont-elles dues? Dr Carmen Pérez-Rodrigo, premier signataire de l’étude, explique que «le statut socio-économique et la taille de l’habitat sont également significativement associés à l’obésité».

De cette manière, des taux d’obésité plus élevés sont observés dans les populations à faible niveau socio-économique, alors qu’il existe une association significative entre la probabilité d’obésité et la taille de la ville de résidence, avec des taux inférieurs dans les villes de 15000 à 50000 habitants par rapport aux moins de 5 000.

Obésité et facteurs de risque cardiovasculaire

L’étude ENPE analyse également l’influence des modes de vie de la population en surpoids, ainsi que la relation avec les facteurs de risque cardiovasculaire.

«Les personnes qui combinent un niveau d’activité physique plus élevé et suivent un régime alimentaire modérément adéquat au régime méditerranéen sont moins susceptibles de développer l’obésité et des facteurs de risque cardiovasculaire», explique le Dr Pérez-Rodrigo.

En revanche, les nouvelles données publiées dans Journal espagnol de cardiologie ont trouvé une association positive entre le surpoids et l’obésité avec la dyslipidémie (l’altération des taux de lipides et de protéines dans le sang, comme le cholestérol et / ou les triglycérides) et l’hypertension artérielle, de la même manière que l’obésité est associée à un risque plus élevé de développer un diabète mellitus.

«La coexistence de dyslipidémie, d’hypertension artérielle et de diabète avec obésité est significativement plus élevée chez les femmes et dans la tranche d’âge de 65 ans ou plus», détaille le chercheur.

L’obésité contribue au développement de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies chroniques et est associée à une qualité de vie moindre et à une mortalité prématurée.

Pour cette raison, selon le Dr Pérez-Rodrigo, “il est essentiel de mettre en œuvre des stratégies préventives qui favorisent l’adaptation des habitudes alimentaires, l’augmentation de l’activité physique et la réduction du mode de vie sédentaire dès le plus jeune âge”.

Pour l’expert, «la prescription de conseils diététiques et d’exercice physique est également indispensable dans le traitement des personnes atteintes».