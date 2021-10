Les anecdotes les plus hilarantes et honnêtes de Kristen Bell et Dax Shepard

Après une première rencontre en 2007 et près de 10 ans ensemble en tant que couple marié, Kristen Bell et Dax Shepard ont accumulé des histoires assez étonnantes l’une à côté de l’autre. Bell, 41 ans, et Shepard, 46 ans, n’ont pas peur de parler d’amour, de parentalité et d’autres aventures qu’ils ont vécues ensemble, ce qui a donné lieu à des anecdotes brutalement honnêtes.

Continuez à lire ensemble certaines des histoires les plus franches de Kristen Bell et Dax Shepard, qu’elles soient drôles, dérangeantes ou simplement honnêtes.

Quand les enfants sont entrés sur eux

(Photo : . / Christopher Polk / NBC)

En apparaissant sur Jimmy Kimmel Live! en novembre, Shepard a éclairci une histoire que Bell avait déjà racontée à propos de leurs filles, Lincoln, 5 ans, et Delta, 4 ans, marchant dessus pendant les rapports sexuels.

« D’accord, ils ne sont pas entrés pendant que je martelais maman », a expliqué Shepard au public riant du studio. « Nous avons allumé la télévision dans le salon – nous sommes de mauvais parents – puis nous nous sommes éloignés pendant une minute, le plaisir de l’après-midi, mais nous étions juste sous les draps et ils sont entrés. C’était plus juste pour expliquer pourquoi nous sommes faire, comme, une sieste l’après-midi alors qu’ils étaient en liberté. »

Il a en outre expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un « coït interrompu complet », mais a déclaré: « Il suffit de dire que je ne serais pas sorti du lit à ce moment-là. Cela aurait été une sieste étrange que je faisais. »

Auparavant, Bell avait raconté l’histoire sur The Talk. « Nous n’avons pas, comme, continué », a-t-elle déclaré. « Nous nous sommes en quelque sorte dit : ‘Hé, quoi de neuf ? De quoi avez-vous besoin ? De quoi avez-vous besoin ?’ … Et puis nous avons juste dit : ‘Maman et papa vont juste faire une sieste quelques minutes de plus.' »

précédentsuivant

Quand ils ont failli se séparer après un combat stupide

Il était une fois, le couple a surmonté une dispute si féroce qu’elle a failli les faire se séparer. Bell a raconté à Jimmy Kimmel comment, au début de leur relation, ils ont voyagé en moto de New York à Détroit pour rendre visite à leurs parents et se sont retrouvés furieux l’un contre l’autre pendant des heures à cause du choix musical. Ils avaient auparavant accepté de changer de musique tous les deux états, mais Bell a fait un changement surprise alors que Shepard était à l’intérieur d’une station-service.

« Eh bien, il n’était pas content parce que je n’ai pas demandé, nous n’en avons pas discuté et nous sommes tous les deux des maniaques du contrôle. Ce combat est devenu de plus en plus important au fur et à mesure que nous étions sur la route qui s’est transformé en un combat sur les lois sur le casque parce que Dax Shepard pense que s’il est dans un État qui n’a pas de loi sur le casque, il devrait respecter la culture locale et ne pas porter son casque », a-t-elle déclaré.

« Et je me suis dit : ‘Excusez-moi, non, vous devez porter un casque' », a-t-elle poursuivi. « Donc, cela se transforme en un combat encore plus important et nous finissons par faire des compromis sur le fait que s’il était sur l’autoroute, il devait porter le casque et s’il était dans les rues secondaires, il n’avait pas à porter le casque. »

Cet accord certain a conduit son futur mari à emprunter des rues secondaires au lieu de l’autoroute pendant environ quatre heures – un développement qui n’aurait sûrement pas pu bien se dérouler – puis il a commencé à pleuvoir.

« Tu dois porter [the helmet] s’il pleut, point final, lui dit Bell. Il n’était pas content. Je pense que de tout l’Ohio jusqu’au Michigan, nous nous battions si fort que nous avons tous les deux perdu la voix parce que nous nous criions tous les deux sur la moto. J’ai refusé de le retenir, alors je me suis accroché à l’arrière de la moto comme un patron. »

« Je me suis dit : ‘Je ne te touche pas pour le moment' », a-t-elle ajouté.

Quand ils ont finalement atteint Detroit, la mère de Bell les a accueillis avec des cassettes VHS d’Alf, « Parce que c’était notre émission préférée », a déclaré Bell.

« Dax décrit ce moment comme » j’ai eu une expérience hors du corps. Parce que je déteste cette fille à côté de laquelle je suis assis, nous sommes sur le point de rompre, je pense que sa mère est folle et tout d’un coup je regarde Alf.' », a expliqué Bell. « Il était complètement hors de son propre corps et nous avons traversé deux ou trois (épisodes) avant qu’il ne s’excuse poliment pour rendre visite à son père. »

« Mais nous avons continué à sortir ensemble, Jimmy », a-t-elle ajouté. « Et c’est la morale de l’histoire. »

précédentsuivant

La fois où Bell a « soigné » Shepard avec son sein

La parentalité rassemble de nombreux couples d’une manière auparavant inimaginable – comme la fois où Bell a fait allaiter Shepard au sein pour une raison de santé légitime. Dans un épisode de sa série Web Momsplaining, Bell a expliqué que Shepard devait la « soigner » lorsqu’elle risquait de contracter une mammite, une infection douloureuse du tissu mammaire pouvant être causée par un canal galactophore obstrué.

Bell a expliqué que cela s’est produit lorsqu’une de ses filles a cessé d’allaiter. « J’étais à Atlanta. Nous ne pouvions pas appeler un médecin, et c’était juste après que le bébé ait cessé de téter. Alors j’ai dit à mon mari: ‘J’ai vraiment besoin que tu suces ça. Nous pourrions en parler, nous pourrions être bizarre à ce sujet, ou vous pourriez simplement aller de l’avant et allaiter. «

Alors il a obligé.

« Il l’a sorti. Il avait une tasse à côté de lui. Il la sortait et crachait dans cette tasse, et je n’ai jamais été aussi amoureuse de ma vie », a-t-elle déclaré.

précédentsuivant

Quand Shepard a dit qu’il est totalement cool avec le fait que Bell gagne plus d’argent que lui

Shepard a déclaré à Conan O’Brien lors d’une apparition dans son émission de fin de soirée qu’il était heureux du succès de sa femme à Hollywood, principalement parce que cela s’était bien passé pour lui, car ils n’avaient jamais signé d’accord prénuptial.

« Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j’avais plus d’argent qu’elle et je possédais la maison dans laquelle je vivais », a déclaré Shepard à O’Brien. « Et elle m’a dit à un moment donné : « Voulez-vous un contrat de mariage ? » J’ai dit : ‘Non, je ne veux pas de contrat de mariage’, mais je voulais vraiment un contrat de mariage, vraiment pas. »

« La blague est sur elle », a plaisanté Shepard, car elle a beaucoup plus de succès que moi et a beaucoup plus d’argent que moi. » Bell a continué à jouer dans une série de films à succès comme Frozen et Bad Moms.

précédentsuivant

Ils sont ouverts à l’idée d’aller souvent en thérapie de couple

Les deux ont été très ouverts sur le fait qu’ils ont suivi une thérapie de couple pendant des années – avant même de se marier en 2013.

Shepard a déclaré à Good Housekeeping que lui et Bell étaient tombés amoureux l’un de l’autre malgré les doutes qu’ils avaient tous les deux à propos de l’autre.

« Il y avait des obstacles, des choses qu’elle n’avait pas confiance à mon sujet, des choses que je n’avais pas confiance à son sujet », a-t-il déclaré. « Je n’arrêtais pas de revenir sur ‘Cette personne a ce que je veux, et je dois trouver comment nous pouvons exister en paix.’ Alors on a commencé [seeing a therapist together] tout de suite. »

« La thérapie n’est pas quelque chose dont il faut être gêné », a déclaré Bell, ajoutant qu’ils avaient commencé la thérapie tout de suite au lieu d’attendre que les choses tournent mal et qu’il soit trop tard pour sauver leur relation. « Dans ma relation précédente, nous sommes allés en thérapie de couple à la fin, et c’est souvent trop tard », a déclaré Shepard.

précédentsuivant

Shepard a dit qu’ils ne croient pas en « l’un »

Suivant le thème brutalement honnête de leur relation, Shepard a déclaré à Us Weekly que « Nous ne croyons pas en » l’un « . Nous ne croyons pas au conte de fées. Nous sommes opposés et cela a demandé énormément de travail et thérapie pour que nous coexistions. »

Il insiste sur le fait que même s’ils s’aiment beaucoup, leur mariage est « à forte intensité de main-d’œuvre » et ils ont surmonté de nombreux obstacles, comme une rupture précoce et un comportement « toxique ».

précédentsuivant

La fois où ils se disputaient une chaise La-Z-Boy

Shepard s’est ouvert à Ellen DeGeneres lors de son talk-show éponyme en 2017 à propos du moment où lui et Bell se sont disputés à propos d’une chaise La-Z-Boy qui devait initialement appartenir à son bureau, mais n’a pas fini par convenir, alors il l’a apporté chez eux dans leur salle multimédia.

« Je gagne la bataille. Je ne gagnerai certainement pas la guerre », a-t-il déclaré, avant de vanter les avantages de sa nouvelle chaise préférée, qui trône au milieu de la pièce devant un écran de projection géant.

« Ce qui est drôle, c’est que si elle embrassait la chaise pendant quelques mois, je serais trop faible pour riposter », a-t-il déclaré, ajoutant que la chaise est si confortable que ses muscles s’atrophient après l’avoir utilisée pendant un certain temps.

DeGeneres a demandé à Shepard où Bell est assise, si la chaise est placée au milieu de la pièce devant leur canapé habituel.

« C’est juste du mauvais feng shui. C’est en plein milieu de la pièce devant un canapé en forme de L », a expliqué DeGeneres.

« Je préfère le feng shui », a plaisanté Shepard, admettant finalement qu’il sait qu’il est « dans la minorité » de ceux qui pensent qu’une chaise La-Z-Boy au milieu du salon est une bonne idée.

précédentsuivant

La fois où leur fille a répété le mot F (plusieurs fois)

Dans une autre histoire partagée avec DeGeneres, Shepard a déclaré qu’après avoir accidentellement dit « maman-euh » devant ses Lincoln et Delta, Lincoln a pris l’habitude, à sa grande horreur et à celle de Bell.

Après avoir expliqué qu’il s’était cogné le nez sur l’étagère de leur chambre en lisant une histoire de bonne nuit, il a dit : « J’ai laissé quelques mères de famille déchirer. »

« Wham! Directement dans le pont de mon nez. Le plus dur que j’ai jamais été frappé. J’ai presque perdu connaissance », a-t-il déclaré.

Le pire dans l’histoire, c’est que Kristen marche dans le couloir et LIncon est dans sa chambre en train d’essayer d’enlever son sweat-shirt… et ses bras sont tous liés dedans, elle devient frustrée. Et elle dit : ‘Aïe, f—!' »

Les parents ont décidé de prétendre que cela ne s’était pas produit par crainte que s’ils lui disaient de ne pas le dire, elle le répéterait bien sûr encore et encore.

« Environ cinq heures plus tard, nous sommes à propos d’une fête au bord de la piscine … Elle est dans la piscine, elle dit: » Cette piscine est très chaude « , a déclaré Shepard à la foule en train de rire.

« Vous êtes de bons parents, semble-t-il », a plaisanté DeGeneres.

précédent