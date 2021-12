Les « anges gardiens » des pilotes de Dexeus, distingués pour leur excellence

31/12/2021

Act à 11:17 CET

le Coordonner Institut de gouvernance et d’économie appliquée a présenté le classement par spécialités de la Indice d’excellence hospitalière, IEH 202, qui valorise la qualité des soins, le service hospitalier, le bien-être et la satisfaction des patients, ainsi que la capacité d’innovation, l’attention personnalisée et l’efficacité des ressources ; parier sur la qualité et la pérennité d’un système de santé universel. Une analyse conjointe des hôpitaux, publics et privés, préparée à partir d’enquêtes auprès de près de 2 000 professionnels de la santé dans toute l’Espagne, sur la base des résultats et des perceptions des professionnels qui y travaillent.

Un classement qui a été dirigé, une année de plus et pour la cinquième édition consécutive, par la Fondation Jiménez Díaz de Madrid, bien que par spécialités, il ait été reconnu comme le meilleur centre d’Espagne dans le domaine de la traumatologie le Hôpital universitaire Quirón Dexeus de Barcelone et plus précisément son département associé, l’Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport (ICATME), qui entretient depuis de nombreuses années une relation étroite avec le Championnat du Monde MotoGP et veille à la santé des pilotes.

Le docteur Charte des Anges , directeur du département de médecine et chef du service de médecine interne de l’hôpital universitaire Quirón Dexeus, est également directeur médical du championnat du monde de Moto GP. Et le docteur Xavier Mir, Directeur de l’Unité des Membres Supérieurs et de Microchirurgie de la Main de l’ICATME, il est une référence en médecine du sport. Certains des meilleurs pilotes espagnols de l’histoire sont passés entre ses mains, comme Àlex Crivillé, Dani Pedrosa, Marc Marquez et Jorge Lorenzo.

Les docteurs Charte et Mir Ce sont des visages familiers, ceux qui apparaissent dans les médias chaque fois qu’un pilote populaire subit une blessure, mais le service de traumatologie d’ICATME est composé d’une grande équipe de professionnels qui ont mérité une reconnaissance pour leur travail d’excellence dans ce domaine.

Cette même année, le CHU Dexeus a déjà obtenu le sceau d’or de la Commission mixte internationale, l’accréditation qualité la plus exigeante au monde dans le domaine de la santé, après un audit exhaustif au cours duquel 1 200 normes de qualité auxquelles le centre répond ont été analysées rigoureusement. Cette accréditation de la Joint Commission International est la plus exigeante au monde pour le domaine de la santé et analyse que tous les soins et processus hospitaliers sont axés sur la sécurité et la qualité, et sur un processus d’amélioration continue.