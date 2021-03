Les anges ouvrent la série Freeway de manière dramatique contre les Dodgers ⋆ .

Le voltigeur des Angels Taylor Ward, à gauche, célèbre avec le joueur de champ intérieur Jose Iglesias après avoir frappé un home run en solo contre les Dodgers dimanche. (Mark J. Terrill / Associated Press)

Les Angels ont battu les Dodgers 6-5 en huit manches dimanche dans le match d’ouverture de la série Freeway au Angel Stadium.

JOUER UNE BALLE LONGUE: Les deux équipes se sont combinées pour six circuits dimanche, y compris le circuit solo de Taylor Ward pour mettre fin au match de huit manches. Max Muncy a ouvert le score avec une explosion de deux points au centre dans la seconde, puis en a frappé un autre presque au même endroit dans la cinquième. Gavin Lux et Corey Seager ont chacun réussi le troisième. Juan Lagares a eu le seul circuit des Anges.

SUR LA MONTTE: Aucun des deux partants, Andrew Heaney pour les Angels et Tony Gonsolin pour les Dodgers, n’a eu de sorties particulièrement propres lors de leur mise au point finale du printemps. Heaney a été accusé de quatre points en 22/3 manches, retirant cinq frappeurs, mais abandonnant également quatre coups sûrs et deux buts. Gonsolin a cédé huit coups sûrs, trois marches et quatre points (bien que seulement deux aient été gagnés) dans ses 32/3 manches. Griffin Canning, un autre partant qui a lancé deux manches hors de l’enclos des relevés, a terminé avec un point, un coup sûr, trois marches et deux retraits au bâton.

LES FANS DE RETOUR BIENTÔT: Les matchs de cette semaine seront probablement les seuls cette année où les fans ne seront pas autorisés au Dodger Stadium ou au Angel Stadium. Une fois la saison régulière commencée, les deux équipes seront autorisées à accueillir des foules allant jusqu’à environ 20% de leurs capacités.

Cette histoire a été publiée à l’origine dans le Los Angeles Times.