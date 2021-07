“Les Anglais méritent le traumatisme des sanctions”

15/07/2021 à 19:32 CEST

Avec Southgate à la barre, les Anglais ont organisé un grand championnat d’Europe dans lequel ils ont réussi à se qualifier jusqu’à la fin de la compétition. Cependant, les fans sont revenus pour montrer la partie la plus amère du beau jeu, mettant en vedette des images qui ne représentaient pas la majorité des fans du beau jeu.

Folie à l’approche de la finale de l’Eurocup : L’image embarrassante des supporters anglais | @ARAToniPadilla

Lothar Matthäus, un ancien footballeur, a attaqué des supporters anglais à Sportbild pour les incidents qu’ils ont causés avant, pendant et après le match : “Les supporters anglais étaient hostiles à un garçon portant un maillot allemand. Les hymnes nationaux des rivaux ont été sifflés. Le gardien danois Kasper Schmeichel a été gêné par un laser alors qu’il tentait de sauver le penalty que Sterling “a creusé” pour se qualifier pour l’équipe nationale”, a-t-il expliqué.

Aussi, l’Allemand a souhaité le ‘traumatisme’ aux supporters anglais et s’est indigné de la façon dont ils ont également traité les footballeurs de sa sélection : “Ajoutez également les actes de racisme envers vos propres joueurs après la finale. Chers Britanniques, tout cela est un comportement antisportif, que nous ne savions pas que vous aviez et que nous ne voulons plus revoir. Les joueurs, mais tu mérites le traumatisme car la finale s’est perdue aux tirs au but “, a-t-il conclu.