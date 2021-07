Les Anglais votent en faveur des lois anglaises SUPPRIMÉS : le SNP et les députés gallois décideront des règles anglaises | Politique | Nouvelles

Les ministres ont déposé un vote pour aujourd’hui pour abolir le système de votes anglais pour les lois anglaises (Evel) qui a été introduit pour la première fois en 2015. S’il est soutenu par les députés, cela signifierait que les questions n’affectant que l’Angleterre seront autorisées à être votées par des députés d’autres régions. du Royaume-Uni.

Le système a été introduit après le référendum écossais de 2014 dans le but d’essayer de corriger le déséquilibre des pouvoirs entre les députés anglais et écossais.

Pendant des années, les militants étaient frustrés. L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord avaient leurs propres administrations décentralisées, tandis que les questions relatives à l’Angleterre étaient débattues plus largement par Westminster.

Le système mis en place par le Premier ministre de l’époque, David Cameron, exigeait que les questions n’affectant que l’Angleterre soient soutenues par une majorité de députés représentant les circonscriptions anglaises.

S’ils sont votés plus tard dans la journée, les députés du SNP et ceux représentant des régions du Pays de Galles et d’Irlande du Nord auront leur mot à dire sur des domaines tels que le système judiciaire anglais, l’éducation et le NHS.

Pendant ce temps, les administrations décentralisées continueront de conserver le pouvoir de voter sur les questions ayant un impact sur leurs propres pays.

Evel a été suspendu en mars 2020 suite au déclenchement de la pandémie de coronavirus.

S’exprimant la semaine dernière, le ministre du Cabinet Michael Gove a déclaré que le système n’avait “pas bien servi notre Parlement”.

“La procédure est suspendue depuis avril 2020 et après réflexion, le gouvernement estime qu’elle n’a pas bien servi notre Parlement et que la supprimer simplifierait le processus législatif”, a-t-il déclaré.

“C’est un principe fondamental que toutes les parties constitutives du Royaume-Uni doivent être représentées de manière égale au Parlement.

“Le fonctionnement de cette procédure et les contraintes sur le rôle de certains députés ne soutiennent pas cet objectif.”

La semaine dernière, Pete Wishart du SNP a déclaré qu’Evel avait créé un “squat parlementaire quasi-anglais” au Parlement britannique.

Il a déclaré: “Je ne sais pas s’il s’agissait de diviser les membres de cette Assemblée en deux classes différentes et distinctes de députés ou de tentatives ridicules de faire squatter une sorte de Parlement quasi-anglais ici au Parlement national de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. qui a convaincu le gouvernement de reculer.

“Mais c’est une victoire massive pour la partie nationale écossaise.

“Notre campagne de ridicule et de dénigrement de toute l’absurdité a gagné.”

Le chef de la Chambre Jacob Rees-Mogg a également déclaré que les changements prévus étaient « une victoire pour les gens de ma façon de penser à notre constitution ».

Il a déclaré: “C’est important car, au sein de cette Assemblée, nous sommes le Parlement de tout le Royaume-Uni.”

Les députés conservateurs écossais plaident pour l’abolition d’Evel depuis 2017.

Alister Jack, le secrétaire écossais, a déclaré que le système avait donné au SNP “un bâton pour battre” le gouvernement britannique.