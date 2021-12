Les Angles, le "Gare du village"

Dans la région de Languedoc-Rosselló, dans le sud de la France, à seulement 40 minutes de la frontière avec l’Espagne, est Ville gare des Angles, une station confortable et familière avec de nombreux services.

Le confort se définit par proximité de la ville (téléphérique en plein bourg à 1600 mètres d’altitude) et, pour cette raison, ils l’appellent le « Gare du village », où l’on peut s’y rendre skis aux pieds au pied du clocher. Une autre caractéristique marquante se retrouve dans le service tant aux skieurs qu’en termes d’ordre et de propreté de la station, du fait de la commodité de ses accès et de ses parkings, du fait de la bonne gastronomie et pour son Après-ski varié et de qualité. La station de ski s’étend sur 55 kilomètres de pistes pour tous les niveaux et 800 mètres de dénivelé. Culminant à 2 400 mètres d’altitude, il est l’un des plus grands domaines des Pyrénées Orientales, compte 14 pistes vertes, neuf bleues, 14 rouges et huit noires, soit un total de 45 pistes entre pinèdes et grands espaces vierges, un domaine pour tous les niveaux.

Pour accéder aux pistes, Les Angles dispose d’une télécabine, de quatre télésièges, de 12 télécabines et de deux tapis roulants, avec cinq parkings au pied des pistes, dans le Pla de Mir (600 places de parking), et il y a même une aire de camping-car confortable au pied des pistes, un groupe de camping-cars et de camping-cars, qui prend de plus en plus d’importance en été comme en hiver. De plus, la commodité des bus de transfert qui met la station au service des skieurs avec plusieurs circuits balisés est incluse.

Dans la partie gastronomie Les Angles, il convient de souligner le restaurant en altitude ‘Le Chalet’, avec un espace confortable avec une offre gastronomique d’un très bon niveau en format buffet, avec une qualité de matière première comme les viandes, les soupes ou les ragoûts.

La gare a aussi pensé à un « plan B » gastronomique qui rencontre un grand succès dans la gare française, le soi-disant « Salle hors sac », un espace avec des braises préparées par le personnel de la station pour que les skieurs qui apportent leur pique-nique et leur matière première puissent cuisiner normalement. Il n’est pas étrange de voir la grande variété de viandes que les responsables de la braise y préparent.