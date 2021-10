Les animateurs de dessins animés de Stephen Colbert affrontent Stanley McChrystal

Gén. Stanley McChrystal, l’ancien commandant des forces américaines en Afghanistan, n’a visiblement pas apprécié d’être interrogé sur ses liens avec un Pierre Thiel a soutenu la crypto-monnaie dans une nouvelle interview sur Tooning Out the News.

Mercredi, les présentateurs de dessins animés de celle de Stephen Colbert Une émission d’animation a confronté McChrystal à propos d’un récent rapport du Washington Post qui a qualifié le général de « chef d’entreprise en fuite ».

« Membre du conseil d’administration ou conseiller d’au moins 10 entreprises depuis 2010, selon les documents déposés par les entreprises et les communiqués de presse, il tire également parti de son expérience pour obtenir des contrats de conseil lucratifs sur des sujets éloignés des travaux de défense, tels que la gestion de la pandémie de coronavirus pour les gouvernements étatiques et locaux », a rapporté le Post, ajoutant que McChrystal « a gagné des millions auprès d’entreprises, de gouvernements et d’universités, en obtenant des salaires à six chiffres pour certains de ses postes au conseil d’administration et des honoraires de parole élevés à cinq chiffres ».

Après avoir lu le rapport à McChrystal, la présentatrice de dessins animés Sarah Sabo, exprimée par Maureen Monahan, a craqué qu’il était « élitiste » pour le journal d’impliquer qu’avoir une expérience qui profiterait à une entreprise « devrait être une condition préalable pour siéger au conseil d’administration ».

« Ouais, général, les critiques ne calomnient-elles pas injustement vos membres lucratifs au conseil d’administration étant donné que vous gagnez également autant d’argent en tant que consultant pour des secteurs dans lesquels vous manquez d’expérience ? » ajouté l’ancre de dessin animé Richard Ballard, qui est exprimé par Addison Anderson.

La question a incité un McChrystal visiblement dérangé à dire que son travail lui a permis d’être à la télévision avec « des gens comme vous deux », ajoutant: « Il y a tellement d’avantages à être dans cet endroit particulier de la vie en ce moment. »

« La réalité est que si je ne faisais rien, vous iriez tous à la télévision en disant, voyez-vous, c’est le paresseux qui n’a jamais rien fait et ne veut pas travailler dur quand il sortira de l’armée, il veut juste prendre sa retraite pacifiquement », a-t-il poursuivi.

Ballard a ensuite confronté le général à la retraite avec un véritable scoop découvert par Tooning Out the News : le travail de McChrystal en tant que directeur de Far Peak Acquisition Corp.

Ballard a expliqué que l’organisation est une société écran qui s’efforce de rendre publique une crypto-monnaie soutenue par Thiel, Bullish, cette année.

L’hôte a également noté que le ministère de la Justice avait découvert que les groupes terroristes et criminels préféraient les crypto-monnaies, avant de demander : « Avez-vous des inquiétudes quant au fait que des échanges comme Bullish pourraient faciliter la terreur contre laquelle vous avez combattu ? »

« Oui, j’apprécie l’opportunité de venir ici et de divulguer de manière inappropriée des informations privilégiées. Vous savez, c’est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et pouvoir le faire en public comme ça serait tout simplement génial », a rétorqué McChrystal, visiblement agité.

L’échange tendu a ensuite incité Ballard à plaisanter en disant que les « hackers » de leur réseau ont trouvé les informations sur le « super secret SEC.gov ».

Sabo a souligné plus tard que Thiel est celui de Donald Trump plus grand allié dans le monde de la technologie, ainsi qu’un donateur majeur.

« Est-ce que cela vous fait réfléchir ou pensez-vous simplement : « Eh, je n’aime pas penser à ce genre de choses ? » Il a demandé.

Regardez ci-dessus, via YouTube.

