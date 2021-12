Les animateurs de Fox News attaquent Liz Cheney à propos de la publication des textes du 6 janvier

Les animateurs de Fox News qui ont envoyé un texto au chef de cabinet du président Trump, Mark Meadows, alors que les émeutiers envahissaient le Capitole américain le 6 janvier, ont cherché à expliquer leurs actions mardi – tout en s’en prenant à la représentante Liz Cheney (R-Wyo.), pour avoir révélé les communications.

Les textes lus par Cheney lundi soir lors d’une audition du comité du Congrès chargé d’enquêter sur les événements du 6 janvier montraient clairement que Sean Hannity, Laura Ingraham et Brian Kilmeade, un animateur de « Fox & Friends », étaient alarmés par la réponse de l’ancien président à l’époque, même s’ils ne l’ont jamais tenu pour responsable lorsqu’ils ont discuté de la question dans leurs programmes au cours des mois qui ont suivi.

Les textes ont révélé à quel point les animateurs conservateurs de Fox News veillent à ne pas offenser la base de Trump – qui constitue une grande partie de leur public – même lorsqu’ils sont personnellement dérangés par les actions de l’ancien président.

Hannity et Ingraham s’excusent rarement et répondent généralement aux critiques en tirant sur le messager, et les éditions du mardi de leurs programmes Fox News n’étaient pas différentes.

Ils ont défendu leurs actions et livré leurs points de discussion habituels sur les événements du 6 janvier qui ont largement ignoré l’implication de l’ancien président dans l’encouragement de l’insurrection.

Hannity a dénoncé Cheney pour avoir lu les textes et a qualifié l’enquête de son comité de « simulacre » et de « chasse aux sorcières » visant à nuire à Trump et à ses chances de se présenter à nouveau à la présidence en 2024. Cheney est vice-président du comité et un seul de deux républicains qui y siègent.

« Où est l’indignation dans les médias au sujet de mes messages texte privés qui sont à nouveau rendus publics ? » Hannity a déclaré aux téléspectateurs. « Croyons-nous à la vie privée ? Apparemment non. »

Hannity est revenu à sa justification habituelle du 6 janvier, où il a demandé à plusieurs reprises pourquoi le Congrès n’avait pas formé de commission pour enquêter sur les troubles dans les villes du pays qui ont éclaté en 2020 à la suite du meurtre de George Floyd par la police.

« Ces législateurs, ils ne se soucient pas vraiment de vous », a déclaré Hannity. « S’ils le faisaient, ils auraient un comité, ils auraient une commission. Ils se soucient de leur maison, pas de votre maison. Ils se soucient de leur quartier, pas du vôtre.

Hannity n’a pas discuté des actions de Trump ce jour-là – il a fermé Geraldo Rivera, un invité de son émission de mardi, lorsqu’il a tenté de soulever la question – même si ses textos à Meadows indiquaient clairement qu’il était dérangé par le fait que l’ancien président n’ait pas agi rapidement. assez pour arrêter les violences du 6 janvier, qui ont causé la mort de cinq personnes.

« Peut-il faire une déclaration ? Demander aux gens de quitter le Capitole ? Hannity a écrit à Meadows, d’après les textes lus par Cheney.

Le ton du programme de Hannity était mieux décrit par un graphique au bas de l’écran qui disait : « Dems Jan 6th Obsession Part of Larger Effort to Grab Permanent Power and Punish Critics. »

Hannity a condamné les émeutes dans le programme diffusé la nuit de l’insurrection. « Tous les coupables d’aujourd’hui doivent être arrêtés et poursuivis avec toute la rigueur de la loi », a déclaré Hannity. « Chaque Américain bon et honnête que nous connaissons condamnera et devra condamner ce qui s’est passé au Capitole. »

Mais Hannity faisait partie des commentateurs conservateurs en 2020 qui ont remis en question l’équité de l’élection, la qualifiant même d’« épave de train ».

Ingraham l’a également utilisée pour montrer qu’elle minimisait la différence entre sa position publique et ses préoccupations privées exprimées à Meadows.

« Mark, le président doit dire aux gens du Capitole de rentrer chez eux », a écrit Ingraham à Meadows, selon des extraits de texte lus par Cheney. « Cela nous fait tous mal. Il détruit son héritage.

Ingraham a dénoncé l’émeute du 6 janvier mais refuse de la qualifier d’insurrection, même si l’intention des manifestants était de renverser les résultats des élections de 2020.

Dans la nuit du 6 janvier, la condamnation des émeutes par Ingraham a été atténuée par des informations non fondées selon lesquelles les agitateurs n’étaient « probablement pas tous des partisans de Trump » et que des sympathisants d’Antifa « ont peut-être été saupoudrés dans la foule ». Elle a précisé plus tard que le rapport n’était pas confirmé.

Ingraham a depuis minimisé à plusieurs reprises l’attaque du 6 janvier. En avril, elle a déclaré que « les insurgés les plus dangereux d’Amérique » n’étaient pas dans la foule qui s’est présentée au Capitole mais le président Biden, « et les forces puissantes et bien nanties qui veulent que nous perdions de vue ce qui a fait la grandeur de l’Amérique au premier lieu. »

Mardi, Ingraham a creusé, affirmant qu’il n’y avait aucune différence entre ce que les textes révélaient et ce qu’elle disait à l’antenne.

« A la fois en public et en privé, j’ai dit ce que je crois que la violation du Capitole le 6 janvier était une chose terrible – des crimes ont été commis, certaines personnes ont été injustement traquées et persécutées et poursuivies, mais ce n’était pas une insurrection », a-t-elle déclaré. « Dire quelque chose de différent est au-delà de la malhonnêteté et cela ignore les faits de ce jour-là. »

Ingraham a également déclaré que le récit du 6 janvier nuisait aux démocrates dans les sondages et les cotes d’écoute de MSNBC. « Ils sont tous tellement déconnectés », a-t-elle déclaré.

L’insurrection du 6 janvier continue de poser problème à Fox News.

Le réseau a pris de la chaleur pour une série documentaire produite par Tucker Carlson qui a poussé une théorie du complot qui suggérait l’implication du gouvernement dans la stimulation des émeutes du 6 janvier. Les programmes diffusés sur le service de streaming Fox Nation ont bouleversé de nombreux journalistes du bureau de Washington du réseau.

Le présentateur vétéran Chris Wallace faisait partie de ceux qui se sont plaints à la direction et ont annoncé dimanche qu’il quittait le réseau après 18 ans pour rejoindre le service de streaming de CNN.