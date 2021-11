Les animateurs de Fox News deviennent viraux après une erreur hilarante à propos de You de Netflix – « Es-tu stupide ? » | Monde | Nouvelles

Les animateurs ont été moqués en ligne après que le couple se soit disputé de manière hilarante à propos d’une confusion impliquant le drame télévisé de Netflix, You. Laura Ingraham présentait son émission-débat basée sur l’opinion, Ingraham Angle, avec le contributeur Raymond Arroyo, qui a mentionné la populaire émission de télévision qui a récemment sorti sa troisième saison.

M. Arroyo a évoqué l’intrigue où le personnage principal Joe, joué par Penn Badgley, et son fils en bas âge contractent la rougeole d’une famille non vaccinée.

M. Arroyo a commencé: « Je regardais un épisode de You où la rougeole est apparue. »

Cependant, Mme Ingraham était confuse quant à ce à quoi il faisait allusion.

Elle interrompit : « Attends, attends, quand ai-je mentionné la rougeole ?

À cela, M. Arroyo est devenu de plus en plus frustré et a élevé la voix: « C’était sur vous! »

Ne comprenant toujours pas, Mme Ingraham a déclaré : « Raymond, je n’ai jamais eu la rougeole. De quoi parles-tu? Es-tu stupide? »

Espérant mettre fin à l’argument, M. Arroyo a déclaré: « C’était un épisode d’une émission. »

Mme Ingraham a demandé de façon hilarante quel était le nom de l’émission qui a suscité la réponse angoissée de l’invité : « Vous ! C’est une émission intitulée You sur Netflix.

L’animateur de Fox News a ensuite demandé: « Il y a une émission intitulée Laura Ingraham sur Netflix? »

Finalement, après la bévue prolongée, M. Arroyo a abandonné et est passé au sujet suivant qui était Adele : « Je ne peux pas vous expliquer cela. »