Les animateurs de radio de droite tombent comme des mouches ⋆ .

Si vous voulez être un animateur de radio de droite, préparez votre cassette d’audition ! Oh, merde, ne t’embête même pas avec la cassette d’audition. Au rythme où ces gars tombent gravement malades et meurent de COVID, tout ce que vous devez pouvoir faire est de dire aux gens :

que COVID est un canular, que le vaccin est la marque de la bête, et que Donald Trump est toujours président,

… et vous pouvez probablement décrocher un emploi.

Ces pourvoyeurs de désinformation et de désinformation descendent plus vite que l’enclume que Wile E. Coyote tente de laisser tomber sur Road Runner – l’enclume qui finit toujours par écraser Wile E.

Dans l’actualité juste aujourd’hui…

Dick Farrel, un animateur de radio conservateur de Floride qui s’est moqué de COVID et “a critiqué avec véhémence les vaccins” a croassé à cause de COVID le 4 août. Phil Valentine, un animateur de radio de conversation conservateur de Nashville qui a affirmé qu’il ne mourrait pas de COVID mais a depuis déclaré qu’il souhaitait il avait reçu le vaccin, est hospitalisé depuis la mi-juillet et la mise à jour d’aujourd’hui sur son état n’est pas positive. Marc Bernier, un animateur de radio talk conservateur de Daytona Beach qui a exprimé à plusieurs reprises ses opinions anti-vax à l’antenne, a été admis à l’hôpital avec COVID et il n’y a eu aucun commentaire sur son état.

Non seulement ces crétins se sont fait du mal, mais ils ont diffusé leurs bêlements ignorants à leur public, tuant probablement beaucoup plus.

Voici quelques joyaux de ces trois connards égoïstes :

Farrel :

Un animateur radio conservateur en Floride qui critiqué avec véhémence le vaccin contre le coronavirus est décédé des suites de covid-19, a confirmé lundi sa fiancée et partenaire de vie Kittie Farley. Le 4 août, Farrel Austin Levitt, connu publiquement sous le nom de Dick Farrel, décédé des «graves dommages» causés par le covid-19, a déclaré Farley au Washington Post. Il avait 65 ans … Farrel était auparavant cinglant dans sa critique du vaccin ainsi que le plus grand expert américain des maladies infectieuses, Anthony S. Fauci, le qualifiant de « déclencheur de puissance menteur maniaque » dans un article sur Facebook le mois dernier.

Valentin:

Phil Valentine, animateur de talk-show à la radio de Nashville reste hospitalisé dans un état critique avec COVID-19 plus de deux semaines après avoir été admis pour la maladie. Valentine — qui diffuse sur SuperTalk 99.7 WTN — était connu pour son scepticisme face au vaccin COVID-19. « Quelles sont mes chances de contracter COVID ? Ils sont assez bas », a-t-il écrit sur son blog. « Quelles sont mes chances de mourir de COVID si je l’obtiens ? Probablement moins de 1%.

Bernier :

Même s’il n’avait pas de connaissance précise du statut vaccinal de Bernier, McKinney a déclaré que l’animateur a fait connaître ses opinions anti-vaccination à l’antenne. « Si vous avez écouté son émission, vous l’avez entendu dire à quel point il est anti-vaccin en ondes », a déclaré McKinney.

Beaucoup de postes vacants dans la radio de droite à venir! Bien sûr, leur audience sera également plus réduite en raison des décès dus au COVID parmi leurs auditeurs. Mais bon, le marché du travail est chaud ! Prenez votre place !

Oh, et façon de posséder les bibliothèques, les gars !

