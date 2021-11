Les animations de Halo Infinite ne sont pas synchronisées avec sa fréquence d’images.

Il semble que les animations de Halo Infinite ne se synchronisent pas bien avec la fréquence d’images du jeu.

Dans une vidéo d’impressions techniques de Digital Foundry, ils notent que la lecture de la cinématique dans Halo Infinite n’a pas l’air bien sur la Xbox Series S et la Xbox Series X. Sur ces consoles, Halo Infinite vise 60 images par seconde (FPS) – pourtant le les animations pour les personnages s’exécutent à une fréquence d’images beaucoup plus faible dans certains cas. Il y a donc un effet nerveux et discordant lorsque vous regardez des cinématiques. À un moment donné, ils comparent même les animations faciales au stop motion à l’ancienne. Aie.

C’est aussi pire à partir de là. Beaucoup d’animations de gameplay n’atteignent pas 60 FPS ou au-delà non plus. Des actions telles que lancer des grenades, utiliser un grappin et s’accroupir droit semblent saccadées. Cela peut ne pas sembler grave, mais des choses comme celle-ci peuvent entraîner de la frustration pendant le combat.

Découvrez les impressions Halo Infinite de Digital Foundry ci-dessous pour voir ces problèmes en mouvement.

Malgré le fait que des ratés graphiques comme ceux-ci soient décevants, 343 Industries a l’habitude d’écouter les commentaires. Halo : La Master Chief Collection a rencontré d’innombrables problèmes lors de son lancement en 2014. Mais ces jours-ci ? C’est une merveille technique qui reçoit toujours des mises à jour. De même, Halo Infinite a attrapé beaucoup de chaleur pour sa progression, ce qui a conduit 343 Industries à remettre la passe de combat à la planche à dessin.

Du point de vue du gameplay, Halo Infinite a l’air parfait. Son multijoueur est également génial.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

10 articles les plus étranges de la marchandise liée aux jeux vidéo