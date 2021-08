Les animaux de Pen Farthing pourraient être MORTIS après leur arrivée d’Afghanistan | Monde | Nouvelles

La campagne de l’ex-Royal Marine pour faire sortir d’Afghanistan les travailleurs et les animaux du refuge Nowzad a suscité la controverse ces derniers jours après avoir reçu un énorme soutien public. Bien que des visas aient été accordés pour ses 24 employés et leurs personnes à charge, M. Farthing a refusé de partir sans ses animaux de compagnie et visait à faire sortir 200 chiens et chats du pays. Vendredi, le ministère de la Défense (MoD) a annoncé que l’ex-marin et ses animaux se trouvaient à l’aéroport de Kaboul et que l’autorisation de leur vol charter avait été parrainée par le gouvernement britannique.

Il a atterri en toute sécurité à Londres Heathrow ce week-end et serait actuellement sur un vol de correspondance vers la Norvège pour rendre visite à sa femme Kaisa Markhus.

Cela signifie que les chats et les chiens avec lesquels il a voyagé depuis Kaboul devront désormais très probablement être mis en quarantaine en vertu de la loi britannique.

Mais ils pourraient courir le risque d’être réprimés s’ils sont atteints de maladies pendant leur quarantaine.

Une source de Whitehall a déclaré au Sunday Times que cette situation ressemblerait à Geronimo l’alpaga “à la vitesse”, dont la propriétaire, Helen Macdonald, a récemment perdu une décision de la haute cour selon laquelle il devrait être annulé après avoir été testé positif à deux reprises pour la tuberculose bovine.

Le journal Times a également déclaré qu’il avait divulgué un enregistrement audio de M. Farthing réprimandant Peter Quentin, un conseiller spécial du secrétaire à la Défense Ben Wallace, qu’il accusait de “bloquer” les efforts pour organiser un vol.

M. Wallace s’était précédemment plaint que son sort distrayait ceux qui se concentraient sur l’évacuation des plus vulnérables.

M. Wallace a également déclaré que le personnel du ministère de la Défense avait été victime d’abus de la part des partisans de M. Farthing.

L’ami et partisan de M. Farthing, Dominic Dyer, a déclaré: “Peter Quentin est un conseiller politique travaillant dans l’ombre du ministère de la Défense sous le commandement de Ben Wallace.

Tout en essayant de rentrer au Royaume-Uni, il a fait un voyage de minuit à l’aéroport en convoi avec son équipe après avoir reçu l’avis de M. Wallace qu’ils pouvaient obtenir un avion charter privé.

Mais ils ont failli ne même pas arriver à l’aéroport après avoir été arrêtés à un poste de contrôle des talibans.

M. Farthing a déclaré au Sun: «Une quinzaine de gars ont sauté et ont braqué leurs armes sur nous.

“Puis l’un d’eux a eu un ND [a negligent discharge]. Heureusement, il a été abattu et ça nous est passé au-dessus de la tête.

« J’entends très rarement les Afghans jurer en anglais, mais j’ai entendu quelques mots à ce moment-là.

« Nous avons maintenant des heures avant que les animaux ne commencent à mourir.

“Il y en a au milieu que nous ne pouvons pas atteindre et nous ne pouvons pas commencer à les décharger car cela attirera trop d’attention.

“Cela devient vraiment désespéré. Nous avons la permission de partir. Nous sommes en contact avec les forces britanniques mais elles disent qu’elles sont impuissantes à aider.”

M. Wallace a déclaré que certains des partisans les plus militants de M. Farthing avaient “pris trop de temps” aux commandants supérieurs.

Cependant, vendredi, le ministère de la Défense (MoD) a annoncé que M. Farthing et ses animaux étaient sur le point de s’échapper.

Dans un tweet, le ministère de la Défense a déclaré: “Pen Farthing et ses animaux de compagnie ont été assistés via le système de l’aéroport de Kaboul par les forces armées britanniques. Ils sont actuellement pris en charge pendant qu’il attend le transport. Sous la direction du secrétaire à la Défense, l’autorisation de leur charte vol a été parrainé par le gouvernement britannique.”

M. Wallace a également déclaré que l’effort d’évacuation de la Grande-Bretagne à Kaboul était entré dans ses dernières heures et avait en grande partie mis fin au traitement des nouveaux évacués, le centre de traitement de l’hôtel Baron étant désormais fermé.