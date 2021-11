Les animaux de verre grimpent le plus longtemps dans le top 10 des panneaux d’affichage avec des vagues de chaleur

Glass Animals a battu le record de la plus longue ascension vers le Top 10 du Billboard Hot 100 Chart avec leur succès fracassant Double Platinum « Vagues de chaleur. » Cette semaine, le single est entré dans le Top 10, une première pour le groupe dans sa carrière, après une séquence impressionnante et record de 42 semaines dans le Hot 100 Chart.

Cette nouvelle arrive suite à l’enthousiasme récent entourant les nominations de Glass Animals pour deux 2021 American Music Awards—« Duo ou groupe pop préféré » et « Artiste rock préféré ». 2021 a été la plus grande année de carrière du groupe jusqu’à présent, avec « Heat Waves » devenant la plus grande exportation du Royaume-Uni d’un groupe contemporain britannique et faisant de Glass Animals le plus grand groupe au monde en ce moment.

Le dernier single du groupe « I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance) » a rassemblé plus de 23 millions de flux mondiaux à ce jour et est entré dans le Top 10 du classement des radios alternatives américaines cette semaine. Le mois dernier, Glass Animals a interprété la chanson dans The Late Late Show avec James Corden.

Pendant ce temps, « Heat Waves » ne montre aucun signe d’arrêt avec près de 1,5 milliard de flux mondiaux à ce jour. Le succès mondial a récemment culminé à la 4e place du Daily Top 200 Chart de Spotify, la 3e au Global Top 50 Chart de Spotify et la 6e au US Top 50 Chart de Spotify, ainsi que la 1re place du Hot Rock & Alternative Songs Chart de Billboard. Récemment, la chanson a été de retour par des gens comme Taylor Swift, Will Smith et Lana del Rey.

Alors que le groupe poursuit la plus grande année de sa carrière, ils ont récemment dépassé plusieurs listes de prédictions Grammy pour les prédictions de nomination du «Meilleur nouvel artiste», notamment Variety, USA Today, Los Angeles Times, Hits Daily Double, Gold Derby, et plus encore, avec Gold Derby proclamant : « Mes meilleurs paris sont Glass Animals, dont le tube « Heat Waves » est devenu un énorme succès et continue de grimper dans les charts.

Cette semaine, Glass Animals entame l’étape britannique de son « Dreamland Tour » 2021, le Financial Times les déclarant « succès pop de la pandémie ». Ils ont bouclé l’étape américaine avec deux spectacles à guichets fermés au légendaire Santa Barbara Bowl le mois dernier, et la tournée massive comprenait des spectacles à guichets fermés au Brooklyn’s Prospect Park Bandshell, au Hollywood Forever Cemetery de Los Angeles et bien d’autres, ainsi qu’un titre se déroule au Firefly Music Festival, au Life Is Beautiful Festival et au Outside Lands Festival.

Achetez ou diffusez Dreamland.