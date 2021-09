Les animaux de verre partagent je ne veux pas parler (je veux juste danser)

Glass Animals a son tout nouveau single, “I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance)”, la première nouvelle musique après leur colossal album n°2 Dreamland, qui résume l’ambiance électrisante de l’année qui a tout changé pour le quatre pièces Oxford.

L’été dernier, le groupe a sorti “Heat Waves”, avec une vidéo qui était une “lettre d’amour à la musique live et à la culture et à la convivialité qui l’entourent”, avec le leader Dave Bayley demandant à ses voisins de l’Est de Londres d’aider à filmer une vidéo depuis leurs fenêtres pendant confinement. Avance rapide d’un an, “Heat Waves” a conquis le cœur et l’esprit de millions de personnes à travers le monde et est devenu un hit mondial de 1,6 milliard de streaming, et est officiellement la plus grande chanson exportée au Royaume-Uni de l’année par un groupe contemporain, réintégrant le Royaume-Uni top 20. Glass Animals aux côtés d’Ed Sheeran sont les seuls groupes britanniques sans artistes en vedette à sortir du Top 10 Spotify US depuis janvier 2021.

“Vagues de chaleur” a volé dans le Billboard Top 20 et a obtenu le statut Double-Platinum aux États-Unis, Platinum au Royaume-Uni, et a été couronné numéro 1 sur Triple J’s Hot 100 – une distinction qui n’a pas été décernée à un groupe britannique depuis 2009 avec les précédents gagnants dont Billie Eilish – et a été joué aux Billboard Awards 2021, en direct sur Jimmy Fallon et Good Morning America, venant d’être nominé pour deux MTV VMA Awards pour « Meilleure alternative » et « Meilleurs effets visuels ».

Il n’est pas surprenant que le leader réservé Dave Bayley ait passé l’année dernière dans l’incrédulité, alors que lui et ses compagnons de groupe se préparent à entreprendre leur plus grande tournée aux États-Unis, vendant 135 000 billets en 3 jours et jouant deux spectacles à guichets fermés dans le tristement célèbre amphithéâtre, The Santa Barbara Bowl et deux spectacles à guichets fermés au tristement célèbre Red Rocks. De retour sur scène avec des millions de fans et leur plus grande émission britannique à guichets fermés à Alexandra Palace le 19 novembre, le nouveau single “I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance)” évoque l’ambiance d’évasion de la vie après le verrouillage , avec Glass Animals maintenant capable de réécrire leur lettre d’amour à la culture et à la convivialité IRL. La vidéo « I Don’t Wanna Talk », réalisée par Drew Kirsch qui a travaillé avec Taylor Swift, Shakira et John Legend, capture le pouvoir de la danse.

L’année dernière a également été une énorme période de collaboration pour Glass Animals, Dave Bayley se mettant constamment au défi et trouvant une nouvelle inspiration en tant que producteur et auteur-compositeur. Après avoir travaillé avec 6lack, Flume, FJ Dahi, Joey Bada$$, Khalid et Daytrip, le groupe a sorti “Space Ghost Coast To Coast” avec Bree Runway, a réalisé une session “Heat Waves” impeccable pour La Blogothèque avec vedette de 2021 Holly Humberstone, ainsi que la sortie d’une nouvelle version de «Tangerine» avec Arlo Parks, lauréat du BRIT Award. Dave a également lancé la série « Cereal Bars » pour son amour de la recherche de nouveaux talents, et a créé des rythmes et des paroles inspirés de collations sucrées avec des artistes émergents tels que Oliver Malcolm, BENEE et Easy Life. Le quatuor a également travaillé avec Jackpot, la marque culte de beurre de cacahuète, pour collecter des fonds pour Music Venues Trust, a créé une version Simlish de “Heat Waves” et a construit une base de fans de Glass Animals à l’intérieur de Minecraft, surprenant un fan avec une rencontre.

La connexion avec les fans au cours d’une année aussi difficile a été d’une importance primordiale, et Glass Animals a maintenu sa connexion unique en créant son propre site Web, nommé OpenSource, où les fans peuvent concevoir des œuvres d’art et créer de la musique basée sur le monde de Dreamland, avec Dave Bayley partageant les tiges et les fichiers bruts et donner aux fans les outils pour travailler ensemble sur des activités créatives. Le groupe a également organisé un concert “Live In The Internet” qui a vendu 25 000 billets dans le monde entier et a réalisé des clips vidéo uniques en solo dans l’appartement de Dave, réalisé uniquement sur Zoom (“Dreamland”) et invitant les fans à prendre des scans 3D de leur têtes (« Mandarine »).

Avec Dreamland dépassant maintenant 1,5 milliard de streams, Glass Animals est même entré dans l’histoire en tant que « premier groupe britannique à capturer n ° 1 sur Triple J’s Hottest 100 depuis 2009 » avec « Heat Waves » en Australie, menant à la plus longue course au n ° 1 en 2021 sur l’ARIA Official Singles Chart, et a atteint un nouveau pic mensuel d’auditeurs Spotify de 22,5 millions, dépassant Lorde, Tyler the Creator, Charli XCX, Troye Sivan, 6Black, Frank Ocean, Childish Gambino et Tame Impala. Glass Animals est également le seul groupe britannique de l’année dernière à sortir du top 20 mondial de Spotify.

Le succès mondial de « Heat Waves » signifie que Glass Animals a produit la plus grande nouvelle exportation unique de l’année d’un groupe britannique actuel, seulement derrière les groupes patrimoniaux Fleetwood Mac avec « Dreams » et Queen’s “Rhapsodie bohémienne” pour la plus grande chanson de l’année. Au cours de l’année où tout a changé, Glass Animals a pu créer son propre petit monde à Dreamland, qui a été traduit dans le monde entier, ouvrant la voie à leur prochaine phase avec « I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance) ».

