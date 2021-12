Les Animaux fantastiques : premier aperçu de Mads Mikkelsen remplaçant Johnny Depp

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Un teaser pour Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, le nouveau chapitre du monde d’Harry Potter, nous a donné un premier aperçu de Mads Mikkelsen, qui a remplacé Johnny Depp dans le rôle du sorcier noir Gellert Grindlewald.

Mads est un choix naturel pour le rôle, étant donné qu’il a joué certains des méchants les plus prolifiques à l’écran ces dernières années, tels que Hannibal et Le Chiffre dans Casino Royale.

Avant la sortie d’une bande-annonce complète lundi, les fans ont eu un premier aperçu de lui dans le rôle.

En un clin d’œil et il vous manquera, l’homme de 56 ans peut être vu entouré d’une foule, son personnage étant sans aucun doute prêt à semer le chaos.

En novembre de l’année dernière, Johnny a partagé une déclaration sur Instagram dans laquelle il a déclaré que Warner Bros lui avait demandé de se retirer de Grindelwald dans le troisième film de Fantastic Beasts, à la suite d’une procédure judiciaire publique avec son ex-femme Amber Heard.

« J’ai respecté et accepté cette demande », a écrit l’acteur. Warner Bros a confirmé le départ de Depp, remerciant Depp pour son travail sur les films et confirmant que le rôle serait refondu.

Qui sait quels problèmes Grindelwald causera dans le nouveau film (Photo : Backgrid/Rex/Shutterstock)

En août de cette année, il a expliqué qu’il avait été « boycotté » par Hollywood dans une nouvelle interview, au milieu de sa séparation avec son ex-femme Amber Heard.

Il a dit au Horaires du dimanche: ‘Certains films touchent les gens.. Et pour n’importe quoi… Pour le boycott d’Hollywood de, euh, moi ? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et désordonnée, ces dernières années ?’

« Mais, tu sais, je me dirige vers là où je dois aller pour faire tout ça… Pour mettre les choses en lumière. »

La star de Pirates des Caraïbes, 58 ans, a été accusée de violences conjugales par l’actrice d’Aquaman, 35 ans, lors de leur mariage, ce qu’il a fermement nié.

Plus : Harry Potter



Son rare entretien est venu après il a perdu son offre d’annuler une décision de la Haute Cour, à la suite d’une affaire de diffamation historique qui a conclu qu’il avait agressé son ancien partenaire au cours de leur relation.

Le couple s’est marié en 2015 après s’être rencontrés sur le tournage de Rum Diary, mais a annoncé sa séparation l’année suivante.

Les Animaux Fantastiques : Le Secret de Dumbledore est prévu pour avril 2022.

