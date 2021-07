Les animaux humains montrent le côté sombre de la vie quotidienne sur Amazon – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Un chien et une femme au foyer montrent leur côté le plus sombre dans le nouveau film mexicain Human Animals, produit par Billy Rovzar et avec Adriana Luvier.

“La plupart des films d’horreur les plus réussis parlent de choses de tous les jours, nous prenons des choses que nous considérons comme belles ou qui nous donnent la paix et la sécurité et nous les déformons”, déclare Rovzar dans une interview avec Efe, qui a été inspiré à de nombreuses reprises par l’écrivain Stephen King.

Le film raconte l’histoire d’une famille “normale” menacée par le chien de ses voisins. Un accident causé par l’animal le mène à un destin désastreux qui blesse profondément ses propriétaires et commence le pire cauchemar de la famille.

Ce n’est pas la première œuvre d’horreur à laquelle Louvier participe, puisqu’il faisait auparavant partie de « Más negro que la noche » (2014), mais il qualifie son expérience dans le film d’événement unique.

Son personnage passera de la “normalité” à son instinct le plus féroce et amènera à la table la discussion sur qui est le plus sauvage, les animaux ou les humains ?, entre autres sujets.

“(Son personnage) Elle a un arc incroyable, c’est une femme normale, une femme au foyer avec un mari et un enfant, elle mène une vie très quotidienne et se transforme, en tant qu’actrice c’est quelque chose qui a attiré mon attention, car c’est aussi une histoire qui n’a rien à voir avec la sorcière, ou un fantôme, la terreur est créée par les êtres humains », avance-t-il.

Le film est déjà disponible sur Amazon Prime Video et selon le producteur de Monarca (2019), ce n’est pas “le film d’horreur typique”, car il explore également de manière complexe la manière dont les êtres humains interagissent avec les êtres vivants dans général.

“Cela touche à des questions telles que notre relation avec d’autres dont le cœur bat, ou qui démontrent une certaine définition de la vie, les animaux dans ce cas, et nous en tant que propriétaires du monde à notre tour, mais je pense que nous sommes tout aussi animaux que le animal, plus animal », dit le Rovzar.

PLUS DE TERREUR AU MEXIQUE

Pour Billy il est très clair que s’il n’y a pas trop de films d’un même genre, il faut les faire, c’est pourquoi il se fiche de savoir si la terreur est développée dans le pays ou pas, mais cherche plutôt à la consolider.

« Il y a un exemple qui me fait rire dans lequel ils envoient une personne dans un endroit éloigné pour ouvrir un magasin de chaussures et quand il arrive, il voit que personne ne porte de chaussures et il retourne, mais ils envoient quelqu’un d’autre et il dit : » Hé, ici personne n’utilise de chaussures, ouvrons 20 magasins.’ C’est comme une excellente façon de dire, puisqu’il n’y a pas de terreur, faisons de la terreur », dit-il.

Et il croit sincèrement que cela doit être mis en pratique dans n’importe quel domaine car « tout ce que vous voulez changer dans le monde ne se fait pas d’un coup ».

C’est ainsi qu’est né Lemonster, un concept de productions d’horreur qui émerge de la maison de production Lemon Studios que Rovzar dirige avec son frère Fernando.

Bien que ce projet soit relativement nouveau, puisqu’il n’y a que Play with me (2021) avant Human Animals, le producteur avait déjà travaillé en 2006 sur le film Kilomètre 31, ce qui lui laissait l’envie de continuer à travailler sur d’autres.

La prochaine sortie toujours sans date de sortie est El Amarre, un film qui “joue avec la Santeria et l’amour mal ficelé”, se termine.

Source : Cependant